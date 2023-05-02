Диетолог назвала три овоща, которые помогут в борьбе с лишним весом

Овощи — хороший источник клетчатки, антиоксидантов, минералов и витаминов. Они помогают не только укрепить здоровье, но и нормализовать обмен веществ, а также похудеть. Об этом подробнее рассказала в беседе с Лайфом диетолог-нутрициолог, специалист по питанию Екатерина Пурахина.

Диетолог-нутрициолог, специалист по питанию Екатерина Пурахина. Фото предоставлено Лайфу

По словам специалиста, овощи малокалорийны, но при этом содержат много воды и клетчатки. Последняя помогает сохранять как можно дольше чувство сытости и подавляет аппетит. Клетчатка — это высокомолекулярный углевод, но её потребление не вызывает скачка сахара и инсулина в крови, а значит, не накапливается лишний жир, отметила врач. Чем больше этого компонента содержится в продукте, тем ниже его гликемический индекс. Такое свойство клетчатки делает овощи, зелень и фрукты лучшим выбором для перекуса между приёмами пищи.

"Регулярное употребление овощей помогает нормализовать обмен веществ, что также способствует похудению и поддержанию здорового веса. <...> Чтобы похудеть и укрепить своё здоровье, овощи и фрукты должны составлять примерно половину вашего дневного рациона", — объяснила Пурахина.

Желающим похудеть особенно подойдёт шпинат, в котором содержится мало калорий. Некоторые исследования утверждают, что он сжигает жир, другие — что при регулярном потреблении снижается риск развития хронических заболеваний, в том числе диабета II типа, болезней сердца и некоторых видов рака. Шпинат можно добавлять в разные блюда, но в день допускается есть не больше 50 граммов. Заменить его можно крапивой, пекинской капустой, латуком и листьями горчицы.

Похудеть можно и с помощью брокколи, а ведь этот овощ помогает в борьбе с онкологией и старением благодаря высокому содержанию сульфорафана. Её можно добавлять в блюдо или есть отдельно. В день можно съедать до 200 граммов брокколи, в том числе и в сыром виде. Третий помогающий похудеть овощ — спаржа, особенно если она зелёная. В ней содержится фолиевая кислота, клетчатка, витамины A, K и C, всего около 30 полезных нутриентов. Ещё в спарже есть алкалоид аспарагин, который расщепляет жир. На основе спаржи можно готовить полезные гарниры, салаты, супы и смузи.