Врач назвала три продукта, которые помогут быстрее сжигать жир

Есть три продукта, которые помогут сжечь жир и сбросить лишний вес без лишних усилий. Речь идёт о кокосе, редиске и яблоке. Об их полезных свойствах рассказала в беседе с Лайфом врач-диетолог Ирина Мансурова.

По словам специалиста, кокос стимулирует метаболические реакции и повышает скорость обмена веществ, налаживает стул путём устранения запоров и нормализации перистальтики кишечника. Продукт устраняет чувство голода, а также выводит из организма шлаки и токсины. А кокосовая вода или молоко устраняет лишнюю жидкость, уменьшает тягу к сладкому, насыщает, помогает сжигать калории (за сутки около 120 ккал) и разрушает висцеральный жир. В борьбе с лишним весом помогает и редис.

"Всего три редиски в день помогают в течение следующих двух часов активнее сжигать висцеральный жир. Ежедневное употребление редиски помогает не только избавиться от жира на животе, но и уменьшить уровень воспаления в организме", — рассказала врач.

А в яблоках содержатся флавоноиды — природные химические вещества, которые растапливают накопившийся в организме жир. Эффект достигается за счёт их способности увеличивать расход энергии и повышать поглощение мышцами глюкозы. Мансурова посоветовала использовать яблочный уксус для заправки салатов или же добавлять в воду. Польза этого продукта для похудения доказана уже несколькими исследованиями, отметила специалист.

"Повышает чувство сытости и сокращает количество потребляемых калорий в день. Приём 15 или 30 миллилитров уксуса в день способствует быстрому похудению, а также контролю сахара в крови после приёма пищи", — заключила диетолог.