Диетолог посоветовала есть селёдку людям с недосыпом и склонным к набору веса

Солёную сельдь в первую очередь полезно употреблять тем, кто много работает, мало спит, легко набирает лишние килограммы и чересчур переживает. Об этом рассказала диетолог, доктор медицинских наук, врач персонифицированной медицины Маргарита Королёва.

Она напомнила, что в сельди содержатся омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты. Эта рыба также содержит компоненты, оказывающие противовоспалительное действие и поддерживающие нормальную реологию крови, а также хорошо усваиваемый белок и витамины А, D, Е и К.

При этом врач предупредила, что такую сельдь можно есть не каждый день, ведь в ней слишком много соли, которая, наоборот, плохо влияет на здоровье. Более того, при ряде заболеваний от этого продукта вообще стоит отказаться. Речь идёт в том числе о тех, кто страдает гипертонической болезнью и заболеваниями почек. Вполне допустимо употреблять её раз или два в неделю. Лучшим выбором станет свежезамороженная сельдь.