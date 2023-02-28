"Родина — это семья". Митинг-концерт в "Лужниках" в деталях от "Гигарамы"
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
28 февраля, 08:48

Любимая рыба россиян оказалась опасна для беременных

Interia: Учёные выяснили, что солёная селёдка может вызвать проблемы с сердцем у беременных

Cелёдка содержит множество полезных веществ, в том числе белок, железо и жирные кислоты, однако её стоит с осторожностью употреблять беременным или кормящим женщинам. Об этом пишет Interia со ссылкой на польских учёных.

Свежая сельдь — источник витаминов и микроэлементов, притом что рыба не склонна накапливать ртуть и тяжёлые металлы. Однако в солёном виде она перестаёт приносить пользу из-за высокого содержания соли. Особенно не следует увлекаться этим продуктом женщинам в период беременности, так как риски для здоровья возрастают.

"Избыток соли в рационе — это более высокий риск развития гипертонии и других сердечных заболеваний, включая атеросклероз. Слишком большое содержание соли в меню является серьёзной нагрузкой не только для сердца, но и для почек", говорится в исследовании.

Специалисты предупредили, что всегда следует внимательно читать состав на этикетке из-за обилия пищевых добавок, если всё же захотелось купить продукт, а также не сочетать солёную сельдь с белковыми продуктами, так как пища будет долго и тяжело усваиваться.

5 простых правил для спасения от варикоза при беременности

5 простых правил для спасения от варикоза при беременности

Как ранее писал Лайф, специалисты Европейского общества репродукции человека и эмбриологии выяснили, что употребление алкоголя при беременности влияет на форму лица будущего ребёнка.

Обложка ©

Freepik

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • ЗОЖ
  • Здоровое питание
  • Здоровье

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров