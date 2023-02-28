Любимая рыба россиян оказалась опасна для беременных

Cелёдка содержит множество полезных веществ, в том числе белок, железо и жирные кислоты, однако её стоит с осторожностью употреблять беременным или кормящим женщинам. Об этом пишет Interia со ссылкой на польских учёных.

Свежая сельдь — источник витаминов и микроэлементов, притом что рыба не склонна накапливать ртуть и тяжёлые металлы. Однако в солёном виде она перестаёт приносить пользу из-за высокого содержания соли. Особенно не следует увлекаться этим продуктом женщинам в период беременности, так как риски для здоровья возрастают.

"Избыток соли в рационе — это более высокий риск развития гипертонии и других сердечных заболеваний, включая атеросклероз. Слишком большое содержание соли в меню является серьёзной нагрузкой не только для сердца, но и для почек", — говорится в исследовании.

Специалисты предупредили, что всегда следует внимательно читать состав на этикетке из-за обилия пищевых добавок, если всё же захотелось купить продукт, а также не сочетать солёную сельдь с белковыми продуктами, так как пища будет долго и тяжело усваиваться.