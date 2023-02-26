5 простых правил для спасения от варикоза при беременности

Чтобы избежать развития варикоза во время беременности, следует продолжать вести активный образ жизни и принимать контрастный душ. Флеболог-хирург клиники МЕДСИ на Староалексеевской, врач первой квалификационной категории Марина Смирнова перечислила Лайфу рекомендации для предотвращения ненавистных сосудистых звёздочек.

"Варикозное расширение вен нижних конечностей — хроническое заболевание с первичным варикозным расширением подкожных вен нижних конечностей, которое может привести к развитию хронической венозной недостаточности (отёк, гиперпигментация, венозная экзема, липодерматосклероз, трофическая язва)", — объяснила доктор.

По её словам, беременность может спровоцировать варикозное расширение вен нижних конечностей, малого таза или наружных половых органов. В медицине называют несколько причин процесса. Первая — давление увеличенной матки на сосуды брюшной полости и малого таза, из-за чего возникает замедление оттока крови из вен нижних конечностей.

"Вторая причина — гормональные изменения. Во время беременности увеличивается выработка гормона прогестерона, который приводит к уменьшению эластичности венозной стенки, вследствие чего вена наиболее склонна к расширению", — продолжила Смирнова.

Третья — увеличение объёма циркулирующей крови у беременной, что вызывает излишнее давление на сосуды. Четвёртая — малоподвижный образ жизни. Пятая — увеличение массы тела. Врач отметила, что осложнений можно избежать, если придерживаться некоторых рекомендаций.

Во-первых, даже в беременность нужно придерживаться активного образа жизни: прогулки, плавание, лёгкие физические упражнения. Это поможет сохранить адекватную работу мышечно-венозной помпы нижних конечностей, уточнила доктор.

Во-вторых, нужно избегать длительных статических нагрузок и делать 15-минутную разминку с интервалом в час. В-третьих, на состояние вен благоприятно влияет контрастный душ. В-четвёртых, нельзя допускать избыточного веса. И, наконец, можно приобрести компрессионный трикотаж.

А если ненавистные звёздочки всё же появились, следует проконсультироваться с флебологом. Врач должен будет назначить УЗИ вен нижних конечностей, что позволит определить степень заболевания и тактику лечения.