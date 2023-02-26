5 простых правил для спасения от варикоза при беременности
Врач Смирнова объяснила, как снизить вероятность развития варикоза при беременности
Чтобы избежать развития варикоза во время беременности, следует продолжать вести активный образ жизни и принимать контрастный душ. Флеболог-хирург клиники МЕДСИ на Староалексеевской, врач первой квалификационной категории Марина Смирнова перечислила Лайфу рекомендации для предотвращения ненавистных сосудистых звёздочек.
"Варикозное расширение вен нижних конечностей — хроническое заболевание с первичным варикозным расширением подкожных вен нижних конечностей, которое может привести к развитию хронической венозной недостаточности (отёк, гиперпигментация, венозная экзема, липодерматосклероз, трофическая язва)", — объяснила доктор.
По её словам, беременность может спровоцировать варикозное расширение вен нижних конечностей, малого таза или наружных половых органов. В медицине называют несколько причин процесса. Первая — давление увеличенной матки на сосуды брюшной полости и малого таза, из-за чего возникает замедление оттока крови из вен нижних конечностей.
"Вторая причина — гормональные изменения. Во время беременности увеличивается выработка гормона прогестерона, который приводит к уменьшению эластичности венозной стенки, вследствие чего вена наиболее склонна к расширению", — продолжила Смирнова.
Третья — увеличение объёма циркулирующей крови у беременной, что вызывает излишнее давление на сосуды. Четвёртая — малоподвижный образ жизни. Пятая — увеличение массы тела. Врач отметила, что осложнений можно избежать, если придерживаться некоторых рекомендаций.
Во-первых, даже в беременность нужно придерживаться активного образа жизни: прогулки, плавание, лёгкие физические упражнения. Это поможет сохранить адекватную работу мышечно-венозной помпы нижних конечностей, уточнила доктор.
Во-вторых, нужно избегать длительных статических нагрузок и делать 15-минутную разминку с интервалом в час. В-третьих, на состояние вен благоприятно влияет контрастный душ. В-четвёртых, нельзя допускать избыточного веса. И, наконец, можно приобрести компрессионный трикотаж.
А если ненавистные звёздочки всё же появились, следует проконсультироваться с флебологом. Врач должен будет назначить УЗИ вен нижних конечностей, что позволит определить степень заболевания и тактику лечения.
Ранее Лайф писал, что симптомы варикоза на ранней стадии можно спутать с проявлениями обычного переутомления. Одним из признаков расширения вен являются ночные судороги в ногах.