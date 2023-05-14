Врач рассказал, кому лучше отказаться от минеральной воды раз и навсегда

Людям с отёчным синдромом любого происхождения пить минеральную воду в больших количествах не рекомендуется. Об этом предупредил гастроэнтеролог, гепатолог, терапевт израильской клиники "Хадасса" в "Сколково" Андрей Якушев. Он объясняет, что из-за содержания натрия такой напиток способен менять концентрацию воды в организме: он словно стягивает её на себя, вследствие чего и появляются отёки.

"В минеральной воде (в зависимости от производителя) содержится от 50 до 200 миллиграммов ионов натрия на литр, и это много. Поэтому людям с отёчным синдромом любой этиологии не рекомендуется потребление большого количества минеральной воды, а также соли и хлеба", — рассказал "Газете.ru" Якушев.

Гастроэнтеролог предостерёг от употребления минеральной воды без консультации с врачом и людей с гипертонической болезнью, хронической сердечной недостаточностью, заболеваниями почек и циррозом печени. Он объяснил это тем, что при таких заболеваниях уже нарушена система, регулирующая объём крови и внеклеточной жидкости. Натрий в таких случаях, по его словам, влияет крайне негативно. В отдельных случаях им можно: одним — до двух, другим — до пяти граммов натрия в сутки.

"Минеральная вода используется с целью коррекции уровня электролитов, что особенно полезно для людей с клинической картиной обезвоживания. Здоровым гражданам такая вода тоже не навредит, однако злоупотреблять ею, как и любыми другими продуктами, не стоит", — заключил гепатолог.