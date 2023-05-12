Назван способ легко избавиться от утренних отёков

Причиной возникновения утренник отёков на лице могут быть различные заболевания, поэтому игнорировать этот симптом нельзя. Но появляться они могут и по другим причинам, рассказала врач – гастроэнтеролог-диетолог, кандидат медицинских наук Ирина Бережная.

При регулярном появлении отёков необходимо обратиться за помощью к медикам. Если же они возникают нечасто, следует обратить внимание на рацион. Неумеренность в употреблении острого, жирного или спиртного может приводить к отёкам, пояснила специалист.

"Большой объём чистой воды без добавок, не чай с компотом или кофе, а просто чистая негазированная вода, а также физическая нагрузка выведут избыток соли и алкоголя из организма, например, после застолья. Физическая нагрузка не должна быть запредельной, достаточно прогуляться в парке или поплавать в бассейне", — пояснила диетолог в интервью радио Sputnik.

Также для снятия отёков можно делать компрессы, чередуя тёплые и холодные полотенца. Врач напомнила, что в женском организме жидкость задерживается перед менструацией, это тоже может провоцировать утренние отёки. По словам эксперта, улучшению работы почек и лимфодренажной системы способствуют правильное питание и физическая активность. При выполнении этих условий нормализуется венозный отток — и лимфодренажная система будет хорошо работать.