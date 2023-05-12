Назван способ легко избавиться от утренних отёков
Врач Бережная дала совет, как избавиться от утренних отёков на лице
Причиной возникновения утренник отёков на лице могут быть различные заболевания, поэтому игнорировать этот симптом нельзя. Но появляться они могут и по другим причинам, рассказала врач – гастроэнтеролог-диетолог, кандидат медицинских наук Ирина Бережная.
При регулярном появлении отёков необходимо обратиться за помощью к медикам. Если же они возникают нечасто, следует обратить внимание на рацион. Неумеренность в употреблении острого, жирного или спиртного может приводить к отёкам, пояснила специалист.
"Большой объём чистой воды без добавок, не чай с компотом или кофе, а просто чистая негазированная вода, а также физическая нагрузка выведут избыток соли и алкоголя из организма, например, после застолья. Физическая нагрузка не должна быть запредельной, достаточно прогуляться в парке или поплавать в бассейне", — пояснила диетолог в интервью радио Sputnik.
Также для снятия отёков можно делать компрессы, чередуя тёплые и холодные полотенца. Врач напомнила, что в женском организме жидкость задерживается перед менструацией, это тоже может провоцировать утренние отёки. По словам эксперта, улучшению работы почек и лимфодренажной системы способствуют правильное питание и физическая активность. При выполнении этих условий нормализуется венозный отток — и лимфодренажная система будет хорошо работать.
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