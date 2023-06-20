Врач посоветовал алкоголикам не пить квас
Диетолог Гинзбург: Квас не стоит пить людям с заболеваниями желудка и диабетом
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Квас является продуктом с повышенным содержанием молочной кислоты и сахара, поэтому людям с заболеваниями желудка и диабетом напиток противопоказан, заявил NEWS.ru врач-диетолог Михаил Гинзбург. По его словам, это также касается людей, страдающих алкоголизмом.
"У любителей сделать квас покрепче напиток может отличаться приличным содержанием алкоголя, причём количество сопоставимо с пивом. Квас вреден для людей с заболеваниями желудка, с гастритом, для диабетиков из-за большого количества сахара, а также для алкоголиков", — предупредил Гинзбург.
По его словам, даже если алкозависимый воздерживается от спиртного, он может ощутить ароматы спирта в квасе и сорваться. Диетолог добавил, что квас нежелательно употреблять детям 5–12 лет.
По мнению диетолога Елены Игнатиковой, крафтовые прохладительные напитки могут навредить печени и желудку. При их покупке надо обязательно обращать внимание на сроки годности.