Врач посоветовал алкоголикам не пить квас

Квас является продуктом с повышенным содержанием молочной кислоты и сахара, поэтому людям с заболеваниями желудка и диабетом напиток противопоказан, заявил NEWS.ru врач-диетолог Михаил Гинзбург. По его словам, это также касается людей, страдающих алкоголизмом.

"У любителей сделать квас покрепче напиток может отличаться приличным содержанием алкоголя, причём количество сопоставимо с пивом. Квас вреден для людей с заболеваниями желудка, с гастритом, для диабетиков из-за большого количества сахара, а также для алкоголиков", — предупредил Гинзбург.

По его словам, даже если алкозависимый воздерживается от спиртного, он может ощутить ароматы спирта в квасе и сорваться. Диетолог добавил, что квас нежелательно употреблять детям 5–12 лет.