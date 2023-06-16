Россиян предупредили об опасности крафтовых прохладительных напитков

Прохладительные напитки без градуса могут стать опасными для человека, важно обращать внимание на их сроки годности и целостность упаковки. Об этом в беседе с радио Sputnik рассказала терапевт и диетолог Елена Игнатикова.

"Если вы приобретаете натуральные, крафтовые лимонады или квас, надо обязательно обращать внимание на сроки годности. Это короткоживущие продукты, и если они просрочены, то могут привести к опасным для здоровья последствиям. Плюс при неправильных условиях хранения (например, напиток долго стоит в тепле или упаковка негерметична) продукт может начать бродить, неправильно окисляться", — объяснила диетолог.

В качестве примеров последствий для здоровья она назвала гастрит, язвенную болезнь, заболевания печени, в частности гепатит. Продавцы разливных напитков не всегда соблюдают меры гигиены (мытьё рук, обеззараживание посуды), что усугубляет ситуацию. Лучше выбирать проверенные магазины и напитки в индивидуальной упаковке, советует специалист.