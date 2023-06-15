Россиян предупредили о риске рака из-за популярного алкогольного напитка

Как и любой спиртосодержащий продукт, пиво повышает риски развития онкологических заболеваний. Почему это происходит, рассказал РИА "ФедералПресс" онколог Евгений Черёмушкин.

"Основным повреждающим фактором является не разновидность алкоголя — пиво, водка или вино, а ацетальдегид, который производится в организме в результате переработки спирта. Именно это напрямую обладает канцерогенной токсичностью", — объяснил врач.

Черёмушкин заметил, что из-за потребления пива происходит прямое токсичное повреждение клеток печени, а риск развития рака молочной железы повышается косвенно, через стимуляцию выработки эстрогенов.