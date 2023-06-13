Россиян предупредили о разбухании сердца из-за популярного алкогольного напитка

Употребление пива может негативно сказаться на состоянии сердечно-сосудистой системы человека. Об этом предупредил хирург-уролог, андролог, онкоуролог, кандидат медицинских наук Марк Гадзиян, подчеркнув, что данный алкогольный напиток далеко не такой безобидный, как о нём многие думают.

В телеграм-канале специалист уточнил, что частое употребление пива может привести к разбуханию сердца, что почти неизлечимо. Кроме того, пенное способствует развитию онкозаболеваний, в том числе рака кишечника.

При этом гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов указал, что пиво способствует росту бактерий в кишечнике. Это связано с тем, что при его приготовлении используются дрожжи. Рост микроорганизмов в конечном счете приводит к ухудшению стула и повышенному газообразованию. Кроме того, в своём телеграм-канале Вялов заметил, что пиво содержит вещества, способствующие росту инфекции и ослабляющие иммунную систему. Врачи подчеркнули, что этот алкогольный напиток также разрушает клетки головного мозга и способствует гормональным сбоям.