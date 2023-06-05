У пациента есть три-четыре месяца: Назван малоизвестный предвестник рака кишечника

Рак часто маскируется под обычное недомогание, в связи с чем первые симптомы смертельного недуга легко проморгать. Именно по этой причине нельзя игнорировать дискомфорт в животе, предупредил гастроэнтеролог Сергей Вялов. По его словам, тяжесть, урчание или покалывание могут быть первым признаком колита, который провоцирует не только образование полипов, аденом, но и развитие злокачественных опухолей.

"Когда в толстом кишечнике есть воспаление, возникает колит, и живот может заболеть в любом месте. Первое, что нужно сделать, — найти в кишке то самое место", — написал медик в телеграм-канале.

Как пояснил Вялов, колит представляет собой воспаление кишечника, при котором его клетки постоянно погибают, при этом процесс обновления может идти слишком долго и часто даёт сбои. Патология может усугубиться, если пациент в течение трёх-четырёх месяцев будет бездействовать. Чтобы оценить масштабы заболевания, прежде всего необходимо сдать анализ на кальпротектин, после этого, как правило, проводится колоноскопия.