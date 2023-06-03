Учёные выяснили, какая доза алкоголя полезна для здоровья
Кембриджские учёные: Умеренная доза алкоголя может быть полезна для здоровья
Умеренное употребление алкоголя может быть полезно для организма, выяснили учёные из университетов Кембриджа и Сиднея. Оказалось, что это способствует блокировке химических веществ, вызывающих воспаления и отёки — главные причины болей в теле, пишет Daily Mail.
В ходе работы исследователи изучили уровень С-реактивного белка в крови 3101 британца, высокий уровень которого говорит о воспалениях в кровеносных сосудах, органах, о повышенном риске сердечного приступа, инсульта, а также развитии психических расстройств, рака и диабета второго типа.
Выяснилось, что меньше всего этого белка было у тех, кто периодически пил алкоголь. Как отметила доктор Рэйчел Висонтай, спиртное хоть и опасно для здоровья, но его низкое употребление "может быть полезным, когда речь идёт о воспалении".
Для достижения такого целебного эффекта рекомендуется еженедельно выпивать количество спирта, эквивалентное не более шести стаканам пива объёмом 0,5 литра или средним бокалам вина.
Ранее учёные из Кембриджского университета выяснили безопасную для человека дозу алкоголя в расчёте на неделю. По их данным, не стоит употреблять более 100 граммов спирта в течение семи дней, иначе повышается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
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