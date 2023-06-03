Учёные выяснили, какая доза алкоголя полезна для здоровья

Умеренное употребление алкоголя может быть полезно для организма, выяснили учёные из университетов Кембриджа и Сиднея. Оказалось, что это способствует блокировке химических веществ, вызывающих воспаления и отёки — главные причины болей в теле, пишет Daily Mail.

В ходе работы исследователи изучили уровень С-реактивного белка в крови 3101 британца, высокий уровень которого говорит о воспалениях в кровеносных сосудах, органах, о повышенном риске сердечного приступа, инсульта, а также развитии психических расстройств, рака и диабета второго типа.

Выяснилось, что меньше всего этого белка было у тех, кто периодически пил алкоголь. Как отметила доктор Рэйчел Висонтай, спиртное хоть и опасно для здоровья, но его низкое употребление "может быть полезным, когда речь идёт о воспалении".

Для достижения такого целебного эффекта рекомендуется еженедельно выпивать количество спирта, эквивалентное не более шести стаканам пива объёмом 0,5 литра или средним бокалам вина.