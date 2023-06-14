В Екатеринбурге 14-летняя школьница выпила пива и умерла
14-летняя школьница скончалась после того, как выпила крепкого пива. Инцидент произошёл в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга.
Как сообщает SHOT, девочка пришла в гости к знакомому и они вместе выпили полторашку крепкого пива. Затем школьница пожаловалась на самочувствие и пошла в соседнюю комнату полежать. Уже ночью друг обнаружил, что она тяжело дышит, и вызвал скорую, но приехавшие на место врачи констатировали смерть.
Причиной смерти могли стать антидепрессанты, которые принимала девушка и которые несовместимы с алкоголем.
А ранее в Курганской области умерла одиннадцатиклассница, которая выпила ядовитый алкогольный напиток "Мистер Сидр" и впала в кому после этого. В организм девушки попала большая доза метанола. Врачи до последнего боролись за жизнь школьницы, но спасти её не удалось.
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