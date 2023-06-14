В Екатеринбурге 14-летняя школьница выпила пива и умерла

14-летняя школьница скончалась после того, как выпила крепкого пива. Инцидент произошёл в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга.

Как сообщает SHOT, девочка пришла в гости к знакомому и они вместе выпили полторашку крепкого пива. Затем школьница пожаловалась на самочувствие и пошла в соседнюю комнату полежать. Уже ночью друг обнаружил, что она тяжело дышит, и вызвал скорую, но приехавшие на место врачи констатировали смерть.

Причиной смерти могли стать антидепрессанты, которые принимала девушка и которые несовместимы с алкоголем.