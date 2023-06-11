Под Курганом умерла школьница, впавшая в кому из-за сидра
Одиннадцатиклассница, которая впала в кому после того, как выпила "Мистер Сидр", скончалась в больнице в Курганской области. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
В организм девушки попала большая доза метанола. Врачи до последнего боролись за жизнь школьницы, но спасти её не удалось.
Лайф напоминает, что школьница вместе с подругой купила алкогольный напиток в одном из местных магазинов. Она была примерной ученицей с художественным талантом. Ранее сообщалось, что её состояние резко ухудшилось.
Напомним, в целом около ста человек отравились суррогатным алкогольным напитком "Мистер Сидр" в России, более 30 скончалось. Продукция обнаружена в 17 регионах РФ. Наибольшее число жертв в Самарской, Ульяновской, Нижегородской областях. Ядовитый напиток делали из спирта, украденного со склада самарского ГУ МВД, где продукция хранилась после её изъятия в ходе проверочных мероприятий. Похитителями оказались 50-летний Алексей Егоров и его 27-летний сын Дмитрий. Последний задержан, а отца объявили в розыск. Также арестованы полицейский, охранявший склад, и бизнесмен, отправлявший краденый спирт на производство.
Telegram / SHOT