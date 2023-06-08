Число жертв отравления "Мистером Сидром" возросло до 31

Число умерших от отравления алкогольным напитком "Мистер Сидр" в России выросло до 31, ещё 70 человек пострадали. Такие данные приводит Минздрав РФ.

"В настоящий момент общее число пострадавших в результате отравления суррогатным алкоголем в субъектах Российской Федерации составляет сто один человек, в том числе пять несовершеннолетних и одна беременная женщина", — говорится в сообщении.