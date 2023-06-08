Число жертв отравления "Мистером Сидром" возросло до 31
Минздрав РФ: Суррогатным сидром отравился 101 человек, 31 из них умер
Число умерших от отравления алкогольным напитком "Мистер Сидр" в России выросло до 31, ещё 70 человек пострадали. Такие данные приводит Минздрав РФ.
"В настоящий момент общее число пострадавших в результате отравления суррогатным алкоголем в субъектах Российской Федерации составляет сто один человек, в том числе пять несовершеннолетних и одна беременная женщина", — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что в тяжёлом состоянии остаются 24 человека, ещё четверо — в крайне тяжёлом.
Напомним, в начале июня в России произошло массовое отравление суррогатным алкогольным напитком "Мистер Сидр", в результате которого есть жертвы: больше всего погибших — в Ульяновской и Самарской областях. Производивший напиток бизнесмен арестован. По всей стране уже изъяли свыше 66,5 тысячи литров суррогата. Однако вполне вероятно, что ядовитый алкоголь может продаваться и под другим названием.