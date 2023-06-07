В России изъяли 66,5 тысячи литров самарского ядовитого сидра

Роспотребнадзор изъял из оборота по всей стране 66,5 тысячи литров напитка "Мистер Сидр", из-за которого погибло уже более 30 человек, сообщает пресс-служба ведомства.

"По состоянию на 18:00 7 июня специалистами территориальных органов Роспотребнадзора изъято 66,5 тысячи литров опасного пивного напитка "Мистер Сидр", произведённого на территории Самарской области", — говорится в сообщении.