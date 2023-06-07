В России изъяли 66,5 тысячи литров самарского ядовитого сидра
Роспотребнадзор изъял из оборота по всей стране 66,5 тысячи литров напитка "Мистер Сидр", из-за которого погибло уже более 30 человек, сообщает пресс-служба ведомства.
"По состоянию на 18:00 7 июня специалистами территориальных органов Роспотребнадзора изъято 66,5 тысячи литров опасного пивного напитка "Мистер Сидр", произведённого на территории Самарской области", — говорится в сообщении.
Как уточнили в ведомстве, наибольший объём этой продукции был изъят в Удмуртии, Астраханской и Курганской областях. Ситуация остаётся на личном контроле главы Роспотребнадзора Анны Поповой.
Напомним, в начале июня в ряде регионов России произошли массовые отравления напитком "Мистер Сидр". Почти 100 человек, выпивших опасный алкоголь, госпитализированы, более 30 скончались. Большинство погибших — в Ульяновской и Самарской областях. Суд уже арестовал учредителя компании – производителя напитка.
ТАСС / Следственный комитет РФ