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7 июня, 15:39

В России изъяли 66,5 тысячи литров самарского ядовитого сидра

Роспотребнадзор изъял из оборота по всей стране 66,5 тысячи литров напитка "Мистер Сидр", из-за которого погибло уже более 30 человек, сообщает пресс-служба ведомства.

"По состоянию на 18:00 7 июня специалистами территориальных органов Роспотребнадзора изъято 66,5 тысячи литров опасного пивного напитка "Мистер Сидр", произведённого на территории Самарской области", — говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, наибольший объём этой продукции был изъят в Удмуртии, Астраханской и Курганской областях. Ситуация остаётся на личном контроле главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

Кто руководил фирмой из Самары, производившей смертельный напиток "Мистер Сидр"

Кто руководил фирмой из Самары, производившей смертельный напиток "Мистер Сидр"

Напомним, в начале июня в ряде регионов России произошли массовые отравления напитком "Мистер Сидр". Почти 100 человек, выпивших опасный алкоголь, госпитализированы, более 30 скончались. Большинство погибших — в Ульяновской и Самарской областях. Суд уже арестовал учредителя компании – производителя напитка.

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ТАСС / Следственный комитет РФ

Наталья Исакова
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