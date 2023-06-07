Число пострадавших от ядовитого сидра в России приближается к 100

Число пострадавших от суррогатного сидра в России приблизилось к 100: по данным Минздрава, опасным напитком отравилось 96 человек, пятеро из них несовершеннолетние.

"Общее число пострадавших в результате отравления суррогатным алкоголем в субъектах Российской Федерации составляет 96 человек, в том числе пять несовершеннолетних и одна беременная женщина", — говорится в сообщении ведомства.