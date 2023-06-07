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7 июня, 12:33

Число пострадавших от ядовитого сидра в России приближается к 100

Минздрав РФ: 96 человек пострадали от суррогатного сидра

Число пострадавших от суррогатного сидра в России приблизилось к 100: по данным Минздрава, опасным напитком отравилось 96 человек, пятеро из них несовершеннолетние.

"Общее число пострадавших в результате отравления суррогатным алкоголем в субъектах Российской Федерации составляет 96 человек, в том числе пять несовершеннолетних и одна беременная женщина", — говорится в сообщении ведомства.

"Это не сидр": Эксперт рассказал, чем на самом деле отравились десятки людей в России

"Это не сидр": Эксперт рассказал, чем на самом деле отравились десятки людей в России

Напомним, в начале июня в ряде регионов России произошли массовые отравления напитком "Мистер Сидр". Десятки человек, выпивших опасный алкоголь, госпитализированы, скончались более 30: 20 в Ульяновской области, двое в Нижегородской, один в Удмуртии и девять в Самарской области. Суд уже арестовал учредителя компании – производителя напитка, Роспотребнадзор изъял из оборота по всей стране 37,6 тысячи литров ядовитого сидра.

Обложка ©

ТАСС / Зотин Игорь

Александра Вишнякова
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