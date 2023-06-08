Опасный напиток из Самары "Мистер Сидр" может продаваться под другим названием

"Мистер Сидр", который в разных регионах России послужил причиной массовых отравлений, может продаваться под другим названием. В республике Марий Эл нашли крупную партию напитка с названием "Лето Сидр".

"Найденный на складе сидр ещё не успели развести по торговым точкам в Марий Эл. В настоящее время осуществляется изъятие данной продукции из оборота", — сообщили в прокуратуре.

Член Президиума Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России, независимый эксперт алкогольного рынка Андрей Небольсин рассказал сайту kp.ru, что "Лето Сидр" и "Мистер Сидр" — это один и тот же суррогат, только с разными вкусами.

Он уточнил, что учредитель компании — производитель напитка "Мистер Сидр" Анар Гусейнов производил "бормотуху" по документам как пивной напиток. Мужчина купил метиловый спирт, красители и ароматизаторы и получился ядовитый коктейль, который он почему-то назвал сидром. Остаётся неизвестным, как ему удалось всё это да ещё со вкусом ром-колы зарегистрировать, заметил собеседник. Эксперты алкогольного рынка уже заявили о необходимости полномасштабной проверки.

"В настоящий момент изымается продукция самарского предпринимателя, уже 37 тысяч тонн. В скором времени мы будет ходатайствовать о том, чтобы во всех розничных магазинах была проведена проверка качества алкогольной продукции. Только после проведения лабораторных исследований можно будет делать выводы о добросовестности производителей", — добавил Небольсин.