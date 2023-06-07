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7 июня, 16:34

Состояние впавшей в кому из-за сидра школьницы под Курганом резко ухудшилось

В Курганской области у 17-летней школьницы, отравившейся суррогатным "сидром", резко ухудшилось состояние. Об этом сообщает SHOТ.

По данным телеграм-канала, все показания жизнедеятельности юной пациентки находятся на критической отметке. Врачи не дают прогнозов.

Депутат заявил, что ядовитый сидр награждали знаком качества, но самарские власти это опровергают

Депутат заявил, что ядовитый сидр награждали знаком качества, но самарские власти это опровергают

Ранее Лайф писал о том, что ученица 11-го класса в Курганской области впала в кому, выпив алкогольный напиток "Мистер Сидр". Школьница вместе с подругой купили его в одном из местных магазинов. Позже стало известно, что отравившаяся суррогатным алкоголем девочка — примерная ученица с художественным талантом.

Напомним, в России произошло массовое отравление суррогатным алкогольным напитком "Мистер Сидр". Число пострадавших приблизилось к 100, десятки людей умерли: 20 в Ульяновской области, двое в Нижегородской, один в Удмуртии и девять в Самарской области. По делу об отравлениях "сидром" суд отправил за решётку бизнесмена, производившего напиток.

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ТАСС / Евгений Леонов

Илья Суриков
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