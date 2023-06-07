Состояние впавшей в кому из-за сидра школьницы под Курганом резко ухудшилось
В Курганской области у 17-летней школьницы, отравившейся суррогатным "сидром", резко ухудшилось состояние. Об этом сообщает SHOТ.
По данным телеграм-канала, все показания жизнедеятельности юной пациентки находятся на критической отметке. Врачи не дают прогнозов.
Ранее Лайф писал о том, что ученица 11-го класса в Курганской области впала в кому, выпив алкогольный напиток "Мистер Сидр". Школьница вместе с подругой купили его в одном из местных магазинов. Позже стало известно, что отравившаяся суррогатным алкоголем девочка — примерная ученица с художественным талантом.
Напомним, в России произошло массовое отравление суррогатным алкогольным напитком "Мистер Сидр". Число пострадавших приблизилось к 100, десятки людей умерли: 20 в Ульяновской области, двое в Нижегородской, один в Удмуртии и девять в Самарской области. По делу об отравлениях "сидром" суд отправил за решётку бизнесмена, производившего напиток.
ТАСС / Евгений Леонов