Депутат заявил, что ядовитый сидр награждали знаком качества, но самарские власти это опровергают

Депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев заявил, что производителей напитка "Мистер Сидр" якобы награждали знаком качества за два года до нынешних случаев массового отравления. При этом Минпромторг Самарской области эту информацию опроверг.

"Министерство промышленности и торговли Самарской области, судя по сайту фирмы – производителя отравы, наградило в прошлом году их знаком "самарский продукт" (что-то типа местного знака качества)... Где контроль за деятельностью?" — написал депутат в телеграм-канале.

В свою очередь самарский Минпромторг заявил, что не награждал "Мистер Сидр" региональным знаком качества.