Депутат заявил, что ядовитый сидр награждали знаком качества, но самарские власти это опровергают
Депутат Матвеев заявил, что производителей "Мистера Сидра" награждали знаком качества
Депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев заявил, что производителей напитка "Мистер Сидр" якобы награждали знаком качества за два года до нынешних случаев массового отравления. При этом Минпромторг Самарской области эту информацию опроверг.
"Министерство промышленности и торговли Самарской области, судя по сайту фирмы – производителя отравы, наградило в прошлом году их знаком "самарский продукт" (что-то типа местного знака качества)... Где контроль за деятельностью?" — написал депутат в телеграм-канале.
В свою очередь самарский Минпромторг заявил, что не награждал "Мистер Сидр" региональным знаком качества.
"Производитель сидра ООО "Анди" не имеет права каким-либо образом использовать этот знак в целях продвижения продукта. Знак "Самарский продукт" был присвоен только пиву, производимому ООО "Варка", — отметили в телеграм-канале ведомства.
Напомним, в начале июня в ряде регионов России произошли массовые отравления напитком "Мистер Сидр". Около 90 человек, выпивших опасный алкоголь, госпитализированы, скончались более 30: 20 в Ульяновской области, двое в Нижегородской, один в Удмуртии и девять в Самарской области. Суд уже арестовал учредителя компании – производителя напитка.
ТАСС / Следственный комитет РФ