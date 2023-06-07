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7 июня, 16:14

Впавшая в кому из-за сидра курганская школьница оказалась примерной ученицей

Впавшая в кому после употребления алкогольного напитка "Мистер Сидр" 17-летняя жительница Курганской области оказалась примерной ученицей с художественным талантом. Об этом пишет сайт kp.ru.

По данным издания, девушка ведёт блог о своей жизни, хорошо учится, читает стихи и даже участвует в патриотических конкурсах. Два года назад она окончила художественную школу.

"У неё художественный талант, и она очень ответственная девочка. Хорошие фантазийные работы, рисунки с натуры, интересная композиция. Предмет "рисунок" давался ей на твёрдую "пять". Я, если честно, сейчас шокирован этой новостью", — сказал учитель девочки.

Подруги пострадавшей из-за суррогатного алкоголя отзываются о ней как о добром, скромном, отзывчивом и весёлом человеке. Сейчас она в тяжёлом состоянии. У школьницы отёк мозга, и врачи говорят, что последствия этого могут отразиться на здоровье на всю жизнь.

Стало известно, при каких обстоятельствах сидром отравилась беременная 18-летняя студентка

Стало известно, при каких обстоятельствах сидром отравилась беременная 18-летняя студентка

Ранее Лайф рассказывал о том, что в Курганской области ученица 11-го класса впала в кому, выпив алкогольный напиток "Мистер Сидр". Она вместе с подругой купила его в одном из местных разливных магазинов.

Отравление школьницы является одним из десятков подобных случаев, которые прокатились по всей России. Напомним, череда отравлений слабоалкогольным напитком "Мистер Сидр" зафиксирована в нескольких регионах. Общее число пострадавших приближается к 100, многие находятся в тяжёлом состоянии. Есть погибшие, скончались более 30 человек: 20 в Ульяновской области, двое в Нижегородской, один в Удмуртии и девять в Самарской области. Суд арестовал на два месяца учредителя компании производителя напитка Анара Гусейнова. Задержаны также двое менеджеров компании и главный бухгалтер. Опасный напиток массово изымают по всей стране.

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Telegram / SHOT

Илья Суриков
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