Впавшая в кому из-за сидра курганская школьница оказалась примерной ученицей

Впавшая в кому после употребления алкогольного напитка "Мистер Сидр" 17-летняя жительница Курганской области оказалась примерной ученицей с художественным талантом. Об этом пишет сайт kp.ru.

По данным издания, девушка ведёт блог о своей жизни, хорошо учится, читает стихи и даже участвует в патриотических конкурсах. Два года назад она окончила художественную школу.

"У неё художественный талант, и она очень ответственная девочка. Хорошие фантазийные работы, рисунки с натуры, интересная композиция. Предмет "рисунок" давался ей на твёрдую "пять". Я, если честно, сейчас шокирован этой новостью", — сказал учитель девочки.

Подруги пострадавшей из-за суррогатного алкоголя отзываются о ней как о добром, скромном, отзывчивом и весёлом человеке. Сейчас она в тяжёлом состоянии. У школьницы отёк мозга, и врачи говорят, что последствия этого могут отразиться на здоровье на всю жизнь.