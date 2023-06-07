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7 июня, 07:35

Курганская школьница впала в кому, выпив "Мистер Сидр"

В Курганской области зафиксированы первые случаи отравления сидром

В Курганской области ученица 11-го класса впала в кому, выпив алкогольный напиток "Мистер Сидр". Это первый случай отравления данной продукцией в регионе.

Как сообщает SHOT, инцидент произошёл в городе Шумихе. Там две 17-летние девочки купили напиток в одном из магазинов сети "Кега". Одна из них выпила 2,5 литра "Мистера Сидра", а другая — 1,5 литра. Информацию об отравлении подтвердили и в региональном Следкоме.

"Жительница города Шумиха была госпитализирована в медицинское учреждение с признаками отравления неустановленным веществом. Установлено, что накануне пострадавшая употребила спиртосодержащий напиток, поставленный в магазин с предприятия, расположенного в другом регионе", — сказано в сообщении СУ СКР по Курганской области.

Вассерман процитировал Пушкина, говоря о массовом отравлении сидром по всей стране

Вассерман процитировал Пушкина, говоря о массовом отравлении сидром по всей стране

В результате первая школьница впала в кому, девушку госпитализировали. Её подруге оказали помощь на месте. По данным следствия, в Курганской области из продажи изъято более 17 тысяч литров этого напитка.

Напомним, в России произошли массовые отравления ядовитым "сидром". Десятки людей госпитализированы, скончались более 30 человек: 20 в Ульяновской области, двое в Нижегородской, один в Удмуртии и десять в Самарской области. Число пострадавших в шести регионах Приволжского федерального округа выросло до 90 человек. Уголовные дела по фактам массового отравления людей этим напитком будут объединены в одно производство. Суд уже арестовал учредителя компании – производителя напитка "Мистер Сидр".

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Telegram / SHOT

Илья Суриков
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