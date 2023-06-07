Курганская школьница впала в кому, выпив "Мистер Сидр"

В Курганской области ученица 11-го класса впала в кому, выпив алкогольный напиток "Мистер Сидр". Это первый случай отравления данной продукцией в регионе.

Как сообщает SHOT, инцидент произошёл в городе Шумихе. Там две 17-летние девочки купили напиток в одном из магазинов сети "Кега". Одна из них выпила 2,5 литра "Мистера Сидра", а другая — 1,5 литра. Информацию об отравлении подтвердили и в региональном Следкоме.

"Жительница города Шумиха была госпитализирована в медицинское учреждение с признаками отравления неустановленным веществом. Установлено, что накануне пострадавшая употребила спиртосодержащий напиток, поставленный в магазин с предприятия, расположенного в другом регионе", — сказано в сообщении СУ СКР по Курганской области.