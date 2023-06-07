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6 июня, 21:19

Уголовные дела об отравлении россиян сидром объединят в одно производство

Бастрыкин поручил объединить дела по факту отравления суррогатным сидром в одно

Уголовные дела по фактам массового отравления людей сидром в российских регионах будут объединены в одно производство. Соответствующее распоряжение дал глава СК России Александр Бастрыкин. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Следственные мероприятия по фактам массового отравления сидром. Видео © t.me / Следком

"Председатель СК России поручил Главному следственному управлению объединить ряд уголовных дел в одном производстве, создав следственную группу из числа следователей и криминалистов, имеющих опыт расследования подобных преступлений", — сказано в сообщении СКР.

В СКР напомнили, что уголовные дела возбуждены по ст. 238 УК РФ по фактам отравления людей спиртосодержащей жидкостью. Инциденты зафиксированы в Ульяновской, Самарской, Нижегородской, Пензенской областях и Республике Удмуртия. Накануне производителя задержали, выяснилось, что он изготавливал продукцию в Красноглинском районе Самарской области, а затем поставлял товар в торговые точки.

Мужчине предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших по неосторожности смерть двух или более лиц. Сейчас его заключили под стражу. Химическая экспертиза обнаружила в напитках примеси метанола и этилбутирата в пропорциях, опасных для человека. Согласно результатам токсикологических исследований, в крови потерпевших обнаружен метанол.

"Это не сидр": Эксперт рассказал, чем на самом деле отравились десятки людей в России

"Это не сидр": Эксперт рассказал, чем на самом деле отравились десятки людей в России

Напомним, в России десятки людей пострадали от ядовитого сидра: многие находятся в тяжёлом состоянии, есть летальные исходы. По последним данным, из-за употребления напитка скончалось 32 человека: 20 из Ульяновской области, двое из Нижегородской, один из Удмуртии и девять из Самарской области. Общее число пострадавших составило 90 человек. В их числе четверо детей и одна беременная женщина.

Обложка ©

t.me / Следком

Арина Родионова
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