Уголовные дела об отравлении россиян сидром объединят в одно производство
Бастрыкин поручил объединить дела по факту отравления суррогатным сидром в одно
Уголовные дела по фактам массового отравления людей сидром в российских регионах будут объединены в одно производство. Соответствующее распоряжение дал глава СК России Александр Бастрыкин. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Следственные мероприятия по фактам массового отравления сидром. Видео © t.me / Следком
"Председатель СК России поручил Главному следственному управлению объединить ряд уголовных дел в одном производстве, создав следственную группу из числа следователей и криминалистов, имеющих опыт расследования подобных преступлений", — сказано в сообщении СКР.
В СКР напомнили, что уголовные дела возбуждены по ст. 238 УК РФ по фактам отравления людей спиртосодержащей жидкостью. Инциденты зафиксированы в Ульяновской, Самарской, Нижегородской, Пензенской областях и Республике Удмуртия. Накануне производителя задержали, выяснилось, что он изготавливал продукцию в Красноглинском районе Самарской области, а затем поставлял товар в торговые точки.
Мужчине предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших по неосторожности смерть двух или более лиц. Сейчас его заключили под стражу. Химическая экспертиза обнаружила в напитках примеси метанола и этилбутирата в пропорциях, опасных для человека. Согласно результатам токсикологических исследований, в крови потерпевших обнаружен метанол.
Напомним, в России десятки людей пострадали от ядовитого сидра: многие находятся в тяжёлом состоянии, есть летальные исходы. По последним данным, из-за употребления напитка скончалось 32 человека: 20 из Ульяновской области, двое из Нижегородской, один из Удмуртии и девять из Самарской области. Общее число пострадавших составило 90 человек. В их числе четверо детей и одна беременная женщина.
t.me / Следком