Уголовные дела об отравлении россиян сидром объединят в одно производство

Уголовные дела по фактам массового отравления людей сидром в российских регионах будут объединены в одно производство. Соответствующее распоряжение дал глава СК России Александр Бастрыкин. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Следственные мероприятия по фактам массового отравления сидром. Видео © t.me / Следком

"Председатель СК России поручил Главному следственному управлению объединить ряд уголовных дел в одном производстве, создав следственную группу из числа следователей и криминалистов, имеющих опыт расследования подобных преступлений", — сказано в сообщении СКР.

В СКР напомнили, что уголовные дела возбуждены по ст. 238 УК РФ по фактам отравления людей спиртосодержащей жидкостью. Инциденты зафиксированы в Ульяновской, Самарской, Нижегородской, Пензенской областях и Республике Удмуртия. Накануне производителя задержали, выяснилось, что он изготавливал продукцию в Красноглинском районе Самарской области, а затем поставлял товар в торговые точки.