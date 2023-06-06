Вассерман процитировал Пушкина, говоря о массовом отравлении сидром по всей стране
Вассерман вспомнил Пушкина, говоря о массовом отравлении сидром по всей стране
Депутат Государственной Думы Анатолий Вассерман процитировал русского поэта Александра Пушкина, говоря о массовом отравлении сидром по всей стране. В беседе с телеграм-каналом SHOT интеллектуал выразил мнение, что напиток пользовался спросом из-за низкой стоимости.
Депутат Государственной Думы Анатолий Вассерман процитировал русского поэта Александра Пушкина, говоря о массовом отравлении сидром по всей стране. Видео © t.me / SHOT
"А Балда приговаривал с укоризной: "Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной". В данном случае люди явно смотрели только на цену и больше ни на что", — заявил депутат.
Также Вассерман подчеркнул, что напиток, которым отравились люди, не сидр, а суррогат, изготовленный не по штатной технологии. В связи с этим требовать от данного продукта приемлемого качества нельзя, добавил он.
Напомним, в России десятки людей пострадали от ядовитого сидра: многие находятся в тяжёлом состоянии, есть летальные исходы. По последним данным, из-за употребления напитка скончались 32 человека: 20 из Ульяновской области, двое из Нижегородской, один из Удмуртии и девять из Самарской области. Суд арестовал учредителя компании – производителя напитка "Мистер Сидр". Всего в России изъяли 37,6 тысячи литров сидра, которым отравились люди.
ТАСС / Владимир Гердо