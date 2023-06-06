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6 июня, 19:36

Вассерман процитировал Пушкина, говоря о массовом отравлении сидром по всей стране

Вассерман вспомнил Пушкина, говоря о массовом отравлении сидром по всей стране

Депутат Государственной Думы Анатолий Вассерман процитировал русского поэта Александра Пушкина, говоря о массовом отравлении сидром по всей стране. В беседе с телеграм-каналом SHOT интеллектуал выразил мнение, что напиток пользовался спросом из-за низкой стоимости.

Депутат Государственной Думы Анатолий Вассерман процитировал русского поэта Александра Пушкина, говоря о массовом отравлении сидром по всей стране. Видео © t.me / SHOT

"А Балда приговаривал с укоризной: "Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной". В данном случае люди явно смотрели только на цену и больше ни на что", — заявил депутат.

Также Вассерман подчеркнул, что напиток, которым отравились люди, не сидр, а суррогат, изготовленный не по штатной технологии. В связи с этим требовать от данного продукта приемлемого качества нельзя, добавил он.

Врач предположила, как ядовитые химикаты могли попасть в сидр

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Напомним, в России десятки людей пострадали от ядовитого сидра: многие находятся в тяжёлом состоянии, есть летальные исходы. По последним данным, из-за употребления напитка скончались 32 человека: 20 из Ульяновской области, двое из Нижегородской, один из Удмуртии и девять из Самарской области. Суд арестовал учредителя компании производителя напитка "Мистер Сидр". Всего в России изъяли 37,6 тысячи литров сидра, которым отравились люди.

Обложка ©

ТАСС / Владимир Гердо

Оксана Попова
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