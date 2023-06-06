Вассерман процитировал Пушкина, говоря о массовом отравлении сидром по всей стране

Депутат Государственной Думы Анатолий Вассерман процитировал русского поэта Александра Пушкина, говоря о массовом отравлении сидром по всей стране. В беседе с телеграм-каналом SHOT интеллектуал выразил мнение, что напиток пользовался спросом из-за низкой стоимости.

Депутат Государственной Думы Анатолий Вассерман процитировал русского поэта Александра Пушкина, говоря о массовом отравлении сидром по всей стране. Видео © t.me / SHOT

"А Балда приговаривал с укоризной: "Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной". В данном случае люди явно смотрели только на цену и больше ни на что", — заявил депутат.