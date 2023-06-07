Стало известно, при каких обстоятельствах сидром отравилась беременная 18-летняя студентка
Отравившуюся сидром беременную девушку из Ульяновской области готовят к выписке
Беременную 18-летнюю девушку из Димитровграда Ульяновской области, отравившуюся "Мистером Сидром", выпишут из больницы уже завтра. Как пишет SHOT, студентку и её малыша удалось спасти, их жизни ничего не угрожает.
Также стало известно, как беременная оказалась в списке пострадавших от алкоголя: будущая мама сделала несколько глотков ядовитого сидра, чтобы "сбить жажду", и вскоре ей стало плохо.
Сейчас пострадавшая находится на 35-й неделе беременности, через три-четыре недели ей придётся вернуться в больницу, но уже на роды.
Напомним, в начале июня в ряде регионов России произошли массовые отравления напитком "Мистер Сидр". Почти 100 человек, выпивших опасный алкоголь, госпитализированы, более 30 скончались. Большинство погибших в Ульяновской и Самарской областях. Суд уже арестовал учредителя компании – производителя напитка, а Роспотребнадзор изъял из оборота по всей стране 37,6 тысячи литров ядовитого сидра.