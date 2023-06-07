Стало известно, при каких обстоятельствах сидром отравилась беременная 18-летняя студентка

Беременную 18-летнюю девушку из Димитровграда Ульяновской области, отравившуюся "Мистером Сидром", выпишут из больницы уже завтра. Как пишет SHOT, студентку и её малыша удалось спасти, их жизни ничего не угрожает.

Также стало известно, как беременная оказалась в списке пострадавших от алкоголя: будущая мама сделала несколько глотков ядовитого сидра, чтобы "сбить жажду", и вскоре ей стало плохо.