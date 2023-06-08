Ядовитый сидр делали из спирта, украденного со склада самарского ГУ МВД

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев уволил генерал-майора внутренней службы Юрия Сафронова, курировавшего деятельность тыловых подразделений ГУ МВД России по Самарской области. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

"Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев принял решение об освобождении от занимаемой должности заместителя начальника ГУ МВД России по Самарской области генерал-майора внутренней службы Юрия Сафронова, который курировал деятельность тыловых подразделений ГУ МВД России по Самарской области", — говорится в сообщении.

Кроме того, будет уволен начальник ФКУ "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области" полковник внутренней службы Александр Ремнев.

Волк уточнила, что был проведён масштабный комплекс мероприятий по установлению каналов поступления в нелегальный оборот "Мистера Сидра", от которого погибли люди. Сотрудники проверили магазины, склады и транспортные средства, а также отработали цепочки поставок сырья, необходимого подозреваемому ИП для производства напитков.

"В результате полицейскими установлен факт хищения спиртосодержащей жидкости со склада ФКУ "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области". Данная партия хранилась на складе с 2012 года, после того как была изъята в ходе проверочных мероприятий", — уточнила представитель МВД.