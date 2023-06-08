Ядовитый сидр делали из спирта, украденного со склада самарского ГУ МВД
Замглавы самарского ГУ МВД уволен после установления каналов поступления сидра
Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев уволил генерал-майора внутренней службы Юрия Сафронова, курировавшего деятельность тыловых подразделений ГУ МВД России по Самарской области. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.
"Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев принял решение об освобождении от занимаемой должности заместителя начальника ГУ МВД России по Самарской области генерал-майора внутренней службы Юрия Сафронова, который курировал деятельность тыловых подразделений ГУ МВД России по Самарской области", — говорится в сообщении.
Кроме того, будет уволен начальник ФКУ "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области" полковник внутренней службы Александр Ремнев.
Волк уточнила, что был проведён масштабный комплекс мероприятий по установлению каналов поступления в нелегальный оборот "Мистера Сидра", от которого погибли люди. Сотрудники проверили магазины, склады и транспортные средства, а также отработали цепочки поставок сырья, необходимого подозреваемому ИП для производства напитков.
"В результате полицейскими установлен факт хищения спиртосодержащей жидкости со склада ФКУ "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области". Данная партия хранилась на складе с 2012 года, после того как была изъята в ходе проверочных мероприятий", — уточнила представитель МВД.
За хищения задержаны двое жителей Самары и сержант полиции, который охранял склад и помог злоумышленникам, пропустив их на территорию. Также устанавливаются их сообщники.
Как уже рассказывал Лайф, произошло массовое отравление суррогатным алкогольным напитком "Мистер Сидр". В результате пострадало около ста человек, десятки людей умерли. Жертвы были зафиксированы в Ульяновской, Нижегородской и Самарской областях, а также в Удмуртии. Бизнесмен, производивший напиток, уже арестован. Количество изъятого ядовитого алкоголя превысило 66,5 тысячи литров. При этом не исключено, что он может продаваться и под другим названием.
УМВД по Курганской области