Минздрав: Число жертв от отравления сидром в Ульяновской области выросло до 21

До 21 человека увеличилось количество жертв от отравления суррогатным сидром в Ульяновской области. Ещё 44 человека находятся в больнице, сообщил Минздрав по региону.

"По оперативным данным, в регионе выявлено 65 случаев отравления слабоалкогольными напитками. В 21 случае отравление привело к летальному исходу", — говорится в сообщении министерства.

Ульяновская область сильнее всего пострадала в результате массового отравления суррогатом. В настоящее время в токсикологическом отделении областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи проходят лечение 12 женщин в возрасте от 16 до 61 года, две из которых находятся в тяжёлом состоянии, а одна даже чуть не потеряла зрение.