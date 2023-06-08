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8 июня, 07:52

Минздрав: Число жертв от отравления сидром в Ульяновской области выросло до 21

До 21 человека увеличилось количество жертв от отравления суррогатным сидром в Ульяновской области. Ещё 44 человека находятся в больнице, сообщил Минздрав по региону.

"По оперативным данным, в регионе выявлено 65 случаев отравления слабоалкогольными напитками. В 21 случае отравление привело к летальному исходу", — говорится в сообщении министерства.

Ульяновская область сильнее всего пострадала в результате массового отравления суррогатом. В настоящее время в токсикологическом отделении областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи проходят лечение 12 женщин в возрасте от 16 до 61 года, две из которых находятся в тяжёлом состоянии, а одна даже чуть не потеряла зрение.

"Две пациентки по-прежнему находятся в реанимации в стабильно тяжёлом состоянии, дышат самостоятельно, им проводятся сеансы гемодиализа для очищения крови от яда. Остальные пациентки в удовлетворительном состоянии с положительной динамикой находятся в палате для долечивания. У одной женщины сохраняется устойчивое нарушение зрения", — сообщил заведующий токсикологическим отделением УОКЦСВМП имени Е.М. Чучкалова Игнат Пономаренко.

Опасный напиток из Самары "Мистер Сидр" может продаваться под другим названием

Опасный напиток из Самары "Мистер Сидр" может продаваться под другим названием

Напомним, несколько дней назад стало известно о массовом отравлении суррогатным алкогольным напитком "Мистер Сидр". Сообщалось о сотне пострадавших, десятки людей умерли. Помимо Ульяновской области жертвы зафиксированы в Нижегородской и Самарской областях, а также в Удмуртии. Бизнесмен, производивший напиток, был арестован. По всей России изъяли 66,5 тысячи литров ядовитого пойла.

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УМВД по Курганской области

Николь Вербер
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