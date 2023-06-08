Минздрав: Число жертв от отравления сидром в Ульяновской области выросло до 21
До 21 человека увеличилось количество жертв от отравления суррогатным сидром в Ульяновской области. Ещё 44 человека находятся в больнице, сообщил Минздрав по региону.
"По оперативным данным, в регионе выявлено 65 случаев отравления слабоалкогольными напитками. В 21 случае отравление привело к летальному исходу", — говорится в сообщении министерства.
Ульяновская область сильнее всего пострадала в результате массового отравления суррогатом. В настоящее время в токсикологическом отделении областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи проходят лечение 12 женщин в возрасте от 16 до 61 года, две из которых находятся в тяжёлом состоянии, а одна даже чуть не потеряла зрение.
"Две пациентки по-прежнему находятся в реанимации в стабильно тяжёлом состоянии, дышат самостоятельно, им проводятся сеансы гемодиализа для очищения крови от яда. Остальные пациентки в удовлетворительном состоянии с положительной динамикой находятся в палате для долечивания. У одной женщины сохраняется устойчивое нарушение зрения", — сообщил заведующий токсикологическим отделением УОКЦСВМП имени Е.М. Чучкалова Игнат Пономаренко.
Напомним, несколько дней назад стало известно о массовом отравлении суррогатным алкогольным напитком "Мистер Сидр". Сообщалось о сотне пострадавших, десятки людей умерли. Помимо Ульяновской области жертвы зафиксированы в Нижегородской и Самарской областях, а также в Удмуртии. Бизнесмен, производивший напиток, был арестован. По всей России изъяли 66,5 тысячи литров ядовитого пойла.