Одного из фигурантов дела о краже спирта для "Мистера Сидра" объявили в розыск

Одного из фигурантов дела о краже спирта, на которого вышли правоохранители при расследовании гибели людей от ядовитого алкогольного напитка "Мистер Сидр", объявили в розыск. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

По данным следствия, как ранее и рассказывал SHOT, спирт со склада МВД в Самарской области похищали отец и сын — Алексей и Дмитрий Егоровы — в соучастии с полицейским Иваном Гребёнкиным. Они выкрали со склада ФКУ "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области" шесть тонн хранящегося там метилового спирта, после чего продали его Артёму Айрапетяну. Тот, в свою очередь, осуществлял нелегальные поставки спирта учредителю ООО "Анди" Анару Гусейнову, который изготавливал ядовитое пойло под маркой "Мистер Сидр".