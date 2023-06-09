Одного из фигурантов дела о краже спирта для "Мистера Сидра" объявили в розыск
Одного из фигурантов дела о краже спирта, на которого вышли правоохранители при расследовании гибели людей от ядовитого алкогольного напитка "Мистер Сидр", объявили в розыск. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.
По данным следствия, как ранее и рассказывал SHOT, спирт со склада МВД в Самарской области похищали отец и сын — Алексей и Дмитрий Егоровы — в соучастии с полицейским Иваном Гребёнкиным. Они выкрали со склада ФКУ "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области" шесть тонн хранящегося там метилового спирта, после чего продали его Артёму Айрапетяну. Тот, в свою очередь, осуществлял нелегальные поставки спирта учредителю ООО "Анди" Анару Гусейнову, который изготавливал ядовитое пойло под маркой "Мистер Сидр".
"Айрапетян задержан, ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 238 УК РФ. В отношении Егоровых и Гребёнкина в ГСУ возбуждено уголовное дело по факту хищения спирта (п. "в" ч. 3 ст. 158 УК РФ). Гребёнкин и Дмитрий Егоров задержаны, им предъявлено обвинение в краже, вину они признали. Алексей Егоров объявлен в розыск", — говорится в сообщении СК.
Как уже рассказывал Лайф, суррогатным алкогольным напитком "Мистер Сидр" отравились более ста человек по всей стране, более 30 человек скончались. Жертвы зафиксированы в Ульяновской, Нижегородской и Самарской областях, а также в Республике Удмуртия. Производивший напиток бизнесмен Анар Гусейнов арестован. Изъято уже более 66,5 тысячи литров. Напиток найден в 17 регионах России.