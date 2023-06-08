Ядовитый "Мистер сидр" нашли уже в 17 регионах России

По всей России изъяли уже более 71 тысячи литров пивного напитка "Мистер сидр", ставшего причиной гибели десятков человек. Суррогатный алкоголь нашли в 17 регионах страны. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

"По состоянию на 18:00 8 июня специалистами территориальных органов Роспотребнадзора совместно с сотрудниками Росалкогольрегулирования изъято 71,4 тысячи литров потенциально опасного пивного напитка "Мистер сидр", произведённого на территории Самарской области", — говорится в сообщении ведомства.

В частности, суррогат нашли в Астраханской, Курганской, Владимирской, Рязанской, Волгоградской, Пензенской, Ульяновской, Самарской, Нижегородской областях, Удмуртии, Крыму, Мордовии, Чувашии, Коми, Марий Эл, Башкирии и Пермском крае.