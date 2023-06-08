Ядовитый "Мистер сидр" нашли уже в 17 регионах России
В России изъяли уже более 70 тысяч литров алкогольного напитка "Мистер сидр"
По всей России изъяли уже более 71 тысячи литров пивного напитка "Мистер сидр", ставшего причиной гибели десятков человек. Суррогатный алкоголь нашли в 17 регионах страны. Об этом сообщает Роспотребнадзор.
"По состоянию на 18:00 8 июня специалистами территориальных органов Роспотребнадзора совместно с сотрудниками Росалкогольрегулирования изъято 71,4 тысячи литров потенциально опасного пивного напитка "Мистер сидр", произведённого на территории Самарской области", — говорится в сообщении ведомства.
В частности, суррогат нашли в Астраханской, Курганской, Владимирской, Рязанской, Волгоградской, Пензенской, Ульяновской, Самарской, Нижегородской областях, Удмуртии, Крыму, Мордовии, Чувашии, Коми, Марий Эл, Башкирии и Пермском крае.
Россиян призывают быть бдительными при покупке слабоалкогольных напитков и немедленно сообщать о случаях продажи "Мистера сидра".
Напомним, в начале июня в России произошло массовое отравление суррогатным алкогольным напитком "Мистер Сидр". Число пострадавших приблизилось к 100, более 30 человек умерли: 20 в Ульяновской области, двое в Нижегородской, один в Удмуртии и девять в Самарской области. По всей стране уже начали изымать суррогат, однако, вполне вероятно, что ядовитый алкоголь может продаваться и под другим названием.
ТАСС / Следственный комитет РФ