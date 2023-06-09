Раскрыт целый семейный подряд по похищению спирта для смертельного "Мистера Сидра"
SHOT: Похитителями спирта со склада МВД для "Мистера Сидра" оказались отец и сын
Отец и сын похищали со склада МВД в Самарской области спирт, на основе которого затем производили смертельный "Мистер Сидр". Всего ими украдено более шести тонн жидкости. Об этом пишет SHOT.
50-летний мужчина и его 27-летний сын приезжали на склад в период с 20 по 30 мая, куда их пропускал сержант полиции, отвечавший за охрану территории. После этого опасная продукция привозилась на завод, где и выпускался суррогатный алкоголь. Обоим похитителям предъявлено обвинение по статье "Кража", им грозит тюремное заключение и штраф до 80 тысяч рублей.
Напомним, больше ста человек отравились суррогатным алкогольным напитком "Мистер Сидр", 31 из них скончался. Жертвами стали жители Ульяновской, Нижегородской и Самарской областей, а также Удмуртии. Бизнесмен, производивший напиток, уже арестован. Количество изъятого алкоголя превысило 66,5 тысячи литров. Ядовитый напиток делали из спирта, украденного со склада самарского ГУ МВД, где продукция хранилась с 2012 года после её изъятия во время проверочных мероприятий. Охранявший склад полицейский тоже задержан.
ТАСС / Следственный комитет РФ