Роспотребнадзор попросили проверить наличие ядовитого "Мистера Сидра" в пивнушках Москвы
Депутат Гусев призвал Роспотребнадзор проверить наличие "Мистера Сидра" в Москве
Депутат Госдумы Дмитрий Гусев попросил главу управления Роспотребнадзора по Москве Елену Андрееву провести проверку по наличию ядовитого алкогольного напитка "Мистер Сидр" в столице. Обращение парламентария есть в распоряжении Лайфа.
Депутат ГД Дмитрий Гусев попросил Роспотребнадзор проверить московские магазины на наличие ядовитого "Мистера Сидра". Скан © Предоставлено LIFE
Гусев подчеркнул, что к нему обращаются множество москвичей, всерьёз обеспокоенных информацией о массовом отравлении суррогатным спиртным по всей России, которое уже привело к смерти десятков людей. В своём обращении депутат отмечает, что вероятной его причиной стал напиток "Мистер Сидр", где были обнаружены примеси метанола и этилбутирата в опасных пропорциях. Напиток явно распространялся через магазины разливного пива, поэтому жители столицы бьют тревогу и опасаются, что ядовитое пойло может продаваться и в аналогичных магазинах разливного пива на территории города, пишет парламентарий.
"В связи с этим прошу Вас, уважаемая Елена Евгеньевна, рассмотреть вопрос о проведении внеплановых проверок магазинов разливного пива на территории города Москвы на предмет соблюдения законодательства и безопасности пищевых продуктов", — говорится в обращении депутата.
Напомним, несколько дней назад в России произошло массовое отравление суррогатным алкогольным напитком "Мистер Сидр", в результате которого пострадало около ста человек, десятки скончались. Погибшие есть в Ульяновской, Нижегородской и Самарской областях, а также в Республике Удмуртия. Производивший напиток бизнесмен арестован. По всей стране уже изъяли свыше 66,5 тысячи литров суррогата. Однако вполне вероятно, что ядовитый алкоголь может продаваться и под другим названием. Уголовные дела об отравлении россиян сидром объединят в одно производство.
Telegram / УМВД России по Ульяновской области