Роспотребнадзор попросили проверить наличие ядовитого "Мистера Сидра" в пивнушках Москвы

Гусев подчеркнул, что к нему обращаются множество москвичей, всерьёз обеспокоенных информацией о массовом отравлении суррогатным спиртным по всей России, которое уже привело к смерти десятков людей. В своём обращении депутат отмечает, что вероятной его причиной стал напиток "Мистер Сидр", где были обнаружены примеси метанола и этилбутирата в опасных пропорциях. Напиток явно распространялся через магазины разливного пива, поэтому жители столицы бьют тревогу и опасаются, что ядовитое пойло может продаваться и в аналогичных магазинах разливного пива на территории города, пишет парламентарий.