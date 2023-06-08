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Регион
Опубликовано 8 июня 2023, 17:22
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Роспотребнадзор попросили проверить наличие ядовитого "Мистера Сидра" в пивнушках Москвы

Депутат Гусев призвал Роспотребнадзор проверить наличие "Мистера Сидра" в Москве

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев попросил главу управления Роспотребнадзора по Москве Елену Андрееву провести проверку по наличию ядовитого алкогольного напитка "Мистер Сидр" в столице. Обращение парламентария есть в распоряжении Лайфа.

Депутат ГД Дмитрий Гусев попросил Роспотребнадзор проверить московские магазины на наличие ядовитого "Мистера Сидра". Скан © Предоставлено LIFE

Депутат ГД Дмитрий Гусев попросил Роспотребнадзор проверить московские магазины на наличие ядовитого "Мистера Сидра". Скан © Предоставлено LIFE

Гусев подчеркнул, что к нему обращаются множество москвичей, всерьёз обеспокоенных информацией о массовом отравлении суррогатным спиртным по всей России, которое уже привело к смерти десятков людей. В своём обращении депутат отмечает, что вероятной его причиной стал напиток "Мистер Сидр", где были обнаружены примеси метанола и этилбутирата в опасных пропорциях. Напиток явно распространялся через магазины разливного пива, поэтому жители столицы бьют тревогу и опасаются, что ядовитое пойло может продаваться и в аналогичных магазинах разливного пива на территории города, пишет парламентарий.

"В связи с этим прошу Вас, уважаемая Елена Евгеньевна, рассмотреть вопрос о проведении внеплановых проверок магазинов разливного пива на территории города Москвы на предмет соблюдения законодательства и безопасности пищевых продуктов", — говорится в обращении депутата.

Ядовитый сидр делали из спирта, украденного со склада самарского ГУ МВД
Ядовитый сидр делали из спирта, украденного со склада самарского ГУ МВД

Напомним, несколько дней назад в России произошло массовое отравление суррогатным алкогольным напитком "Мистер Сидр", в результате которого пострадало около ста человек, десятки скончались. Погибшие есть в Ульяновской, Нижегородской и Самарской областях, а также в Республике Удмуртия. Производивший напиток бизнесмен арестован. По всей стране уже изъяли свыше 66,5 тысячи литров суррогата. Однако вполне вероятно, что ядовитый алкоголь может продаваться и под другим названием. Уголовные дела об отравлении россиян сидром объединят в одно производство.

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Telegram / УМВД России по Ульяновской области

Николь Вербер
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