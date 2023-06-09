Число жертв ядовитого "Мистера Сидра" в Самарской области выросло до десяти
ТАСС: Число погибших от суррогатного сидра в Самарской области выросло до 10
В Самарской области новые погибшие от отравления суррогатным сидром, их количество достигло десяти человек в общем по региону. Об этом ТАСС сообщил Минздрав региона.
Сейчас на лечении находятся 14 пациентов, трое в тяжёлом состоянии, у остальных состояние средней степени тяжести, уточнили в министерстве. Ещё трое выздоровели и выписаны. Погибло десять человек, добавили в министерстве.
Ранее сообщалось, что количество пострадавших от употребления "Мистера Сидра" по всей России перевалило за отметку в 100 человек. До сообщения от Минздрава Самарской области было известно о том, что в регионе от отравления погибло девять человек.
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