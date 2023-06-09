Регион

Уведомления отключены

9 июня, 16:53

Число жертв ядовитого "Мистера Сидра" в Самарской области выросло до десяти

ТАСС: Число погибших от суррогатного сидра в Самарской области выросло до 10

В Самарской области новые погибшие от отравления суррогатным сидром, их количество достигло десяти человек в общем по региону. Об этом ТАСС сообщил Минздрав региона.

Сейчас на лечении находятся 14 пациентов, трое в тяжёлом состоянии, у остальных состояние средней степени тяжести, уточнили в министерстве. Ещё трое выздоровели и выписаны. Погибло десять человек, добавили в министерстве.

Раскрыт целый семейный подряд по похищению спирта для смертельного "Мистера Сидра"

Раскрыт целый семейный подряд по похищению спирта для смертельного "Мистера Сидра"

Ранее сообщалось, что количество пострадавших от употребления "Мистера Сидра" по всей России перевалило за отметку в 100 человек. До сообщения от Минздрава Самарской области было известно о том, что в регионе от отравления погибло девять человек.

Обложка ©

Shutterstock

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Происшествия
  • Самарская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров