Число жертв ядовитого "Мистера Сидра" в Самарской области выросло до десяти

В Самарской области новые погибшие от отравления суррогатным сидром, их количество достигло десяти человек в общем по региону. Об этом ТАСС сообщил Минздрав региона.

Сейчас на лечении находятся 14 пациентов, трое в тяжёлом состоянии, у остальных состояние средней степени тяжести, уточнили в министерстве. Ещё трое выздоровели и выписаны. Погибло десять человек, добавили в министерстве.