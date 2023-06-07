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7 июня, 06:25

Число госпитализированных с отравлением сидром в Самарской области выросло до 16

В Самарской области количество госпитализированных пациентов в результате отравления суррогатным сидром увеличилось с 15 до 16. Об этом сообщили в региональном Минздраве. В области после употребления смертельно опасного напитка погибло девять человек.

"В медучреждениях Самарской области проходят лечение 16 пациентов. Из них три пациента в тяжёлом состоянии, 13 человек — в состоянии средней степени тяжести", — говорится в сообщении ведомства.

Число госпитализированных с отравлением сидром в Ульяновской области выросло до 42

Число госпитализированных с отравлением сидром в Ульяновской области выросло до 42

Как уточняется, всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь в полном объёме.

Как сообщал Лайф, в России десятки людей пострадали от ядовитого сидра: многие находятся в тяжёлом состоянии, есть летальные исходы. По последним данным, из-за употребления напитка скончалось 32 человека: 20 из Ульяновской области, двое из Нижегородской, один из Удмуртии и девять из Самарской области. Суд арестовал учредителя компании – производителя напитка "Мистер Сидр".

Уголовные дела об отравлении россиян сидром объединят в одно производство

Уголовные дела об отравлении россиян сидром объединят в одно производство

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Unsplash

Иван Косицын
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