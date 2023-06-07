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7 июня, 06:03

Число госпитализированных с отравлением сидром в Ульяновской области выросло до 42

В Ульяновской области 42 человека госпитализированы из-за отравления сидром

В Ульяновской области число госпитализированных с отравлением суррогатным сидром выросло с 31 до 42 человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

"По оперативным данным, в регионе выявлено 62 случая отравления алкогольсодержащим напитком. [Из них] в 20 случаях отравление привело к летальному исходу", — указали в ведомстве.

По данным Минздрава, состояние пострадавших в настоящее время оценивается врачами как тяжёлое и средней степени тяжести.

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Напомним, в России десятки людей пострадали от ядовитого сидра: многие находятся в тяжёлом состоянии, есть летальные исходы. По последним данным, из-за употребления напитка скончались 32 человека: 20 из Ульяновской области, двое из Нижегородской, один из Удмуртии и девять из Самарской области. Общее число пострадавших составило 90 человек. В их числе четверо детей и одна беременная женщина. Суд арестовал учредителя компании – производителя напитка "Мистер Сидр".

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УМВД России по Ульяновской области

Иван Косицын
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