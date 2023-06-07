Число госпитализированных с отравлением сидром в Ульяновской области выросло до 42
В Ульяновской области 42 человека госпитализированы из-за отравления сидром
В Ульяновской области число госпитализированных с отравлением суррогатным сидром выросло с 31 до 42 человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.
"По оперативным данным, в регионе выявлено 62 случая отравления алкогольсодержащим напитком. [Из них] в 20 случаях отравление привело к летальному исходу", — указали в ведомстве.
По данным Минздрава, состояние пострадавших в настоящее время оценивается врачами как тяжёлое и средней степени тяжести.
Напомним, в России десятки людей пострадали от ядовитого сидра: многие находятся в тяжёлом состоянии, есть летальные исходы. По последним данным, из-за употребления напитка скончались 32 человека: 20 из Ульяновской области, двое из Нижегородской, один из Удмуртии и девять из Самарской области. Общее число пострадавших составило 90 человек. В их числе четверо детей и одна беременная женщина. Суд арестовал учредителя компании – производителя напитка "Мистер Сидр".
УМВД России по Ульяновской области