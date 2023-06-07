Число госпитализированных с отравлением сидром в Ульяновской области выросло до 42

В Ульяновской области число госпитализированных с отравлением суррогатным сидром выросло с 31 до 42 человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

"По оперативным данным, в регионе выявлено 62 случая отравления алкогольсодержащим напитком. [Из них] в 20 случаях отравление привело к летальному исходу", — указали в ведомстве.