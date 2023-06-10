Число жертв ядовитого "Мистера Сидра" в Нижегородской области возросло до трёх

В Нижегородской области скончался третий человек, попавший в больницу с отравлением суррогатным алкогольным напитком. Об этом сообщил заместитель губернатора региона Давид Мелик-Гусейнов.

"Таким образом, от приёма суррогатного алкоголя в Нижегородской области скончались три человека. В настоящий момент в больнице остаётся один пострадавший. Состояние его крайне тяжёлое", — написал он в телеграм-канале.