Число жертв ядовитого "Мистера Сидра" в Нижегородской области возросло до трёх
В Нижегородской области скончался третий человек, попавший в больницу с отравлением суррогатным алкогольным напитком. Об этом сообщил заместитель губернатора региона Давид Мелик-Гусейнов.
"Таким образом, от приёма суррогатного алкоголя в Нижегородской области скончались три человека. В настоящий момент в больнице остаётся один пострадавший. Состояние его крайне тяжёлое", — написал он в телеграм-канале.
Чиновник подчеркнул, что врачи несколько дней боролись за жизнь пациента, но прогрессирующая полиорганная недостаточность в результате отравления привела к смерти.
Напомним, около ста человек отравились суррогатным алкогольным напитком "Мистер Сидр" в России, более 30 скончалось. Продукция обнаружена в 17 регионах РФ. Наибольшее число жертв в Самарской, Ульяновской, Нижегородской областях. Ядовитый напиток делали из спирта, украденного со склада самарского ГУ МВД, где продукция хранилась после её изъятия в ходе проверочных мероприятий. Похитителями оказались 50-летний Алексей Егоров и его 27-летний сын Дмитрий. Последний задержан, а отца объявили в розыск. Также арестованы полицейский, охранявший склад, и бизнесмен, отправлявший краденый спирт на производство.
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