Жена нижегородца, впавшего в кому из-за сидра: Раньше пробовали, таких последствий не было

Супруги, отравившиеся "Мистером Сидром" в Нижегородской области, выпили по литру слабоалкогольного напитка и уже на следующий день почувствовали слабость и тошноту. Сейчас глава семейства находится в реанимации. Его супруга рассказала SHOT, что раньше они уже пробовали этот сидр, но таких страшных последствий не было.

4 июня супруги решили попробовать "что-то сладенькое" и наткнулись на "Мистера Сидра". Нижегородцы выпили по литру за вечер и утром почувствовали себя плохо. Тем не менее Виктория даже сходила на работу, а вернувшись, поняла, что надо вызывать скорую.

"Где-то по литру, чуть больше, каждый за вечер [выпил]. Я считаю, что за вечер это не так много. 4,5 градуса, не для того, чтобы впасть в кому. Раньше пробовали, таких последствий не было", — рассказала Виктория.

Жительница Нижегородской области рассказала, что её муж впал в кому из-за сидра. Видео © SHOT