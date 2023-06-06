Жена нижегородца, впавшего в кому из-за сидра: Раньше пробовали, таких последствий не было
Жительница Нижегородской области рассказала, как её муж впал в кому из-за сидра
Супруги, отравившиеся "Мистером Сидром" в Нижегородской области, выпили по литру слабоалкогольного напитка и уже на следующий день почувствовали слабость и тошноту. Сейчас глава семейства находится в реанимации. Его супруга рассказала SHOT, что раньше они уже пробовали этот сидр, но таких страшных последствий не было.
4 июня супруги решили попробовать "что-то сладенькое" и наткнулись на "Мистера Сидра". Нижегородцы выпили по литру за вечер и утром почувствовали себя плохо. Тем не менее Виктория даже сходила на работу, а вернувшись, поняла, что надо вызывать скорую.
"Где-то по литру, чуть больше, каждый за вечер [выпил]. Я считаю, что за вечер это не так много. 4,5 градуса, не для того, чтобы впасть в кому. Раньше пробовали, таких последствий не было", — рассказала Виктория.
Жительница Нижегородской области рассказала, что её муж впал в кому из-за сидра. Видео © SHOT
Сейчас её муж в тяжёлом состоянии в реанимации. Врачи не дают никаких прогнозов по срокам выздоровления супругов. Дома их ждут двое детей, за которыми присматривает родственница.
Напомним, из-за опасного сидра уже скончалось 30 человек: 20 в Ульяновской области, семеро в Самарской области, двое в Нижегородской области и один в Удмуртии. Смертельно опасный спиртной напиток начали изымать по всей стране. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело, в рамках которого задержали предпринимателя из Самарской области, двух менеджеров и главного бухгалтера.
ТАСС / УМВД России по Ульяновской