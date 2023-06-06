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6 июня, 15:19

Жена нижегородца, впавшего в кому из-за сидра: Раньше пробовали, таких последствий не было

Жительница Нижегородской области рассказала, как её муж впал в кому из-за сидра

Супруги, отравившиеся "Мистером Сидром" в Нижегородской области, выпили по литру слабоалкогольного напитка и уже на следующий день почувствовали слабость и тошноту. Сейчас глава семейства находится в реанимации. Его супруга рассказала SHOT, что раньше они уже пробовали этот сидр, но таких страшных последствий не было.

4 июня супруги решили попробовать "что-то сладенькое" и наткнулись на "Мистера Сидра". Нижегородцы выпили по литру за вечер и утром почувствовали себя плохо. Тем не менее Виктория даже сходила на работу, а вернувшись, поняла, что надо вызывать скорую.

"Где-то по литру, чуть больше, каждый за вечер [выпил]. Я считаю, что за вечер это не так много. 4,5 градуса, не для того, чтобы впасть в кому. Раньше пробовали, таких последствий не было", рассказала Виктория.

Жительница Нижегородской области рассказала, что её муж впал в кому из-за сидра. Видео © SHOT

Сейчас её муж в тяжёлом состоянии в реанимации. Врачи не дают никаких прогнозов по срокам выздоровления супругов. Дома их ждут двое детей, за которыми присматривает родственница.

"Адски кричал на всю квартиру": В Самаре мужчина впал в кому, выпив полтора литра ядовитого сидра

"Адски кричал на всю квартиру": В Самаре мужчина впал в кому, выпив полтора литра ядовитого сидра

Напомним, из-за опасного сидра уже скончалось 30 человек: 20 в Ульяновской области, семеро в Самарской области, двое в Нижегородской области и один в Удмуртии. Смертельно опасный спиртной напиток начали изымать по всей стране. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело, в рамках которого задержали предпринимателя из Самарской области, двух менеджеров и главного бухгалтера.

Обложка ©

ТАСС / УМВД России по Ульяновской

Александра Вишнякова
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