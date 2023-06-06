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6 июня, 11:09

"Адски кричал на всю квартиру": В Самаре мужчина впал в кому, выпив полтора литра ядовитого сидра

Жительница Самары рассказала, что её супруг впал в кому из-за отравления сидром

В Самаре мужчина впал в кому после употребления смертельно опасного напитка "Мистер Сидр". Его жена в беседе с "Газетой.ru" сообщила, что супруг выпил полтора литра сидра со вкусом манго.

После этого, по её словам, у мужа началась рвота, нарушилась координация движений и появилась сильная одышка. Из-за отравления у мужчины отказали почки.

"Полтора литра выпил, со вкусом манго. Кроме него ничего не ел, не пил. До сих пор в коме… Когда появились симптомы, он уже не мог ничего объяснить и начал желтеть, была сильная одышка, как будто западал язык. Только говорил невнятно, что сильно отравился... Врачи прогнозов не дают, почки отказали, и он на искусственном дыхании", — сказала жена пострадавшего.

Ядовитый самарский сидр добрался до Чувашии

Ядовитый самарский сидр добрался до Чувашии

По её словам, мужу было очень плохо, он "адски кричал на всю квартиру". Напиток мужчина купил в обычном продуктовом магазине. Как утверждает супруга пострадавшего, иногда там продавали "тухлые" продукты. При этом есть и другие случаи отравления ядовитым сидром, купленным в данном магазине.

Напомним, в ряде российских регионов десятки людей отравились сидром. В Ульяновской области от суррогатного алкоголя погибло 18 человек. Там по итогам проведённых экспертиз в спиртном обнаружены примеси метанола и этилбутирата. Кроме того, один человек скончался в Удмуртии. Также два человека насмерть отравились ядовитым напитком "Мистер Сидр" в Нижегородской области. А в Самарской области число погибших от отравления сидром выросло до семи. Смертельно опасный спиртной напиток начали изымать по всей стране. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело, в рамках которого задержали предпринимателя из Самарской области.

Три девушки отравились суррогатным алкоголем в Пензенской области

Три девушки отравились суррогатным алкоголем в Пензенской области

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LIFE

Иван Косицын
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