"Адски кричал на всю квартиру": В Самаре мужчина впал в кому, выпив полтора литра ядовитого сидра

В Самаре мужчина впал в кому после употребления смертельно опасного напитка "Мистер Сидр". Его жена в беседе с "Газетой.ru" сообщила, что супруг выпил полтора литра сидра со вкусом манго.

После этого, по её словам, у мужа началась рвота, нарушилась координация движений и появилась сильная одышка. Из-за отравления у мужчины отказали почки.

"Полтора литра выпил, со вкусом манго. Кроме него ничего не ел, не пил. До сих пор в коме… Когда появились симптомы, он уже не мог ничего объяснить и начал желтеть, была сильная одышка, как будто западал язык. Только говорил невнятно, что сильно отравился... Врачи прогнозов не дают, почки отказали, и он на искусственном дыхании", — сказала жена пострадавшего.