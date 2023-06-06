"Адски кричал на всю квартиру": В Самаре мужчина впал в кому, выпив полтора литра ядовитого сидра
Жительница Самары рассказала, что её супруг впал в кому из-за отравления сидром
В Самаре мужчина впал в кому после употребления смертельно опасного напитка "Мистер Сидр". Его жена в беседе с "Газетой.ru" сообщила, что супруг выпил полтора литра сидра со вкусом манго.
После этого, по её словам, у мужа началась рвота, нарушилась координация движений и появилась сильная одышка. Из-за отравления у мужчины отказали почки.
"Полтора литра выпил, со вкусом манго. Кроме него ничего не ел, не пил. До сих пор в коме… Когда появились симптомы, он уже не мог ничего объяснить и начал желтеть, была сильная одышка, как будто западал язык. Только говорил невнятно, что сильно отравился... Врачи прогнозов не дают, почки отказали, и он на искусственном дыхании", — сказала жена пострадавшего.
По её словам, мужу было очень плохо, он "адски кричал на всю квартиру". Напиток мужчина купил в обычном продуктовом магазине. Как утверждает супруга пострадавшего, иногда там продавали "тухлые" продукты. При этом есть и другие случаи отравления ядовитым сидром, купленным в данном магазине.
Напомним, в ряде российских регионов десятки людей отравились сидром. В Ульяновской области от суррогатного алкоголя погибло 18 человек. Там по итогам проведённых экспертиз в спиртном обнаружены примеси метанола и этилбутирата. Кроме того, один человек скончался в Удмуртии. Также два человека насмерть отравились ядовитым напитком "Мистер Сидр" в Нижегородской области. А в Самарской области число погибших от отравления сидром выросло до семи. Смертельно опасный спиртной напиток начали изымать по всей стране. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело, в рамках которого задержали предпринимателя из Самарской области.
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