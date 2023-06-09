Суд отправил под арест фигурантов дела о ядовитом "Мистере Сидре"
Сотрудник полиции Иван Гребёнкин заключён под стражу Октябрьским районным судом Самары по обвинению в хищении спирта, из которого производили суррогатный сидр.
Также, по данным Следственного комитета, сегодня избрали меру пресечения ещё двум фигурантам по этому делу: суд поместил под арест Дмитрия Егорова, которого обвиняют в хищении метанола, использовавшегося в производстве суррогатного сидра, а также был арестован Артём Айрапетян, который поставлял спирт производителю ядовитого сидра.
Ранее Лайф писал о том, что спирт, ставший основой для суррогатного алкогольного напитка "Мистер Сидр", был похищен со склада МВД в Самарской области 50-летним Алексеем Егоровым и его 27-летним сыном Дмитрием. В этом им содействовал полицейский Иван Гребёнкин. Позже стало известно о том, что Егорова-младшего и Гребёнкина задержали, а Алексей Егоров объявлен в розыск. К настоящему моменту от употребления "Мистера Сидра" пострадали более 100 человек по всей стране. Кроме того, более 30 человек погибли от отравления.