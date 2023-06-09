Суд отправил под арест фигурантов дела о ядовитом "Мистере Сидре"

Сотрудник полиции Иван Гребёнкин заключён под стражу Октябрьским районным судом Самары по обвинению в хищении спирта, из которого производили суррогатный сидр.

Также, по данным Следственного комитета, сегодня избрали меру пресечения ещё двум фигурантам по этому делу: суд поместил под арест Дмитрия Егорова, которого обвиняют в хищении метанола, использовавшегося в производстве суррогатного сидра, а также был арестован Артём Айрапетян, который поставлял спирт производителю ядовитого сидра.