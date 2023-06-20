Назван опасный для сердца напиток в жару

Врачи не рекомендуют людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями пить кофе в жару. О том, как напиток влияет на организм, рассказал "Москве 24" врач-диетолог Михаил Гинзбург.

"Если у человека есть артериальная гипертония, имеются перебои в работе сердца и он реагирует на кофе, то для него это нежелательный напиток, тем более в жару", — отметил эксперт.

По словам доктора, в жаркую погоду все неприятные эффекты от кофе могут усиливаться: может неконтролируемо повышаться давление, появляются перебои в работе сердца и прочее. Поэтому при таких проблемах со здоровьем кофе пить нельзя. Но если человек ничем не болеет, то в употреблении кофе нет ничего страшного. Также стоит учитывать, что у некоторых людей горячий напиток способен нарушать терморегуляцию.

"То есть кофе может как бы способствовать перегреванию на жаре. Но это бывает не у всех. Здесь горячий чай, поскольку объём больше, будет действовать едва ли не хуже, чем чашка кофе, так как последняя обычно меньше", — заключил Гинзбург.