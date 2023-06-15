Никакой ледяной воды и диет: Перечислено 6 правил питания для летнего зноя

В жару организм человека испытывает серьёзный стресс, но простые правила помогут существенно сгладить негативное влияние высоких температур и почувствовать себя здоровым и энергичным. О них Лайфу рассказала врач-диетолог сервиса Level Kitchen, нутрициолог, эксперт в области здорового питания Татьяна Мещерякова.

Первое, что необходимо сделать, — заменить жирную пищу овощами и фруктами. Такая еда во время жары — это увеличенная нагрузка на организм, поэтому стоит уменьшить порции жирного мяса, такого как баранина или свинина, заменив его индейкой или постной говядиной. Врач советует употреблять слегка обработанные овощи (кабачки, баклажаны, овощные рагу), а также сочные фрукты (арбуз, дыню, яблоки, груши и т.д.).

Другая рекомендация эксперта — есть больше высокобелковой пищи. Существует мнение, что яйца, рыба и курица выделяют в организме чрезмерное количество тепла, а следовательно, в жару их нужно избегать. Всё это предубеждения. Эти продукты богаты постным белком, что важно для поддержания здорового веса летом.

Обязательное правило — не пить ледяную воду. После дня, проведённого на солнце, это может привести к сбою работы вашей иммунной системы. При употреблении холодных напитков в организме происходит резкий перепад температуры, ведь разница между телом и жидкостью может достигать 30 градусов, а это приводит к внезапному локальному охлаждению миндалин. Именно по такой причине летом часто бывают ангины, объяснила Мещерякова.

При высокой температуре стоит употреблять меньше кофе и чая. Оба напитка содержат кофеин, который обезвоживает организм, обладает мочегонными свойствами и прямо влияет на активность антидиуретического гормона, который необходим для правильного всасывания воды в кишечнике. Без него вода выходит из организма в больших объёмах. Поэтому употребление слишком большого количества кофе или чёрного чая летом может вызвать головную боль и обезвоживание. Если вы не можете отказаться от этих напитков даже в жару, старайтесь пить больше воды, чтобы восполнить её потерю.

Также нутрициолог призывает отказаться от газировки и пакетированного сока. Большинство таких напитков содержат огромное количество сахара, что временно увеличит вашу энергичность, но вскоре с большой вероятностью приведёт к сбоям в работе организма. Избыточные дозы сахара усилят нагрузку на поджелудочную железу, а это, в свою очередь, приведёт к накоплению лишних жировых отложений с риском развития диабета. Исключите эти холодные жидкие калории, пейте чистую воду или свежие фруктовые соки, советует врач.

Последняя рекомендация диетолога — никаких супердиет. Часто в погоне за идеалом люди прибегают к сомнительным режимам питания, обещающим быстрые результаты. Экстренное ограничение в пище может привести к вялости, головным болям, тошноте и диарее. Помните, что любая диета — это стресс для организма, а диета в жару — стресс вдвойне.

"Откажитесь от давления на организм, вместо этого измените пищевые привычки, питайтесь здоровой пищей. Такая стратегия в долгосрочной перспективе куда лучше, чем резкий сброс килограммов", — заключила Мещерякова.