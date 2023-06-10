Россиянам объяснили, как составить сбалансированный летний рацион

В наступившем июне нелишним станет вопрос питания, ведь в жаркое время аппетит снижается, при этом рацион всегда должен быть разнообразным и сбалансированным. Об этом в беседе с Лайфом рассказала нутрициолог Вероника Гусакова.

Летом на прилавках появляются сезонные овощи и фрукты, наиболее богатые микронутриентами. Специалист отметила, что среди фруктов можно брать абрикосы, нектарины, персики, черешню, чернику, землянику, клубнику, смородину, крыжовник, а среди овощей — зелёный горошек, огурец, редис, сельдерей, стручковую фасоль, салатную зелень, кабачок, а также добавить максимум свежей зелени.

"В летнее время стоит ограничить продукты с высоким содержанием жира и сахара. Отдавайте предпочтение нежирным сортам мяса и рыбы. Сладости лучше заменить ягодами и фруктами. Вместо покупного сливочного мороженого рекомендую низкокалорийные домашние сорбеты", — добавила Гусакова.

Отличным блюдом для жарких дней станут холодные супы. В них мало калорий, но они создают чувство сытости. Также не стоит забывать о питьевом режиме. При повышении температуры организм теряет много влаги, её необходимо восполнять. Для этого можно использовать несладкие домашние лимонады, натуральные соки, лучше овощные, обычную негазированную воду. Нутрициолог добавила, что июнь — отличное время для травяного чая. Добавленные свежие листья мыты, мелиссы, смородины, малины и другие садовые травы положительно влияют на иммунитет.