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10 июня, 03:00

Россиянам объяснили, как составить сбалансированный летний рацион

Нутрициолог Гусакова посоветовала в июне сбалансировать рацион под летний

В наступившем июне нелишним станет вопрос питания, ведь в жаркое время аппетит снижается, при этом рацион всегда должен быть разнообразным и сбалансированным. Об этом в беседе с Лайфом рассказала нутрициолог Вероника Гусакова.

Летом на прилавках появляются сезонные овощи и фрукты, наиболее богатые микронутриентами. Специалист отметила, что среди фруктов можно брать абрикосы, нектарины, персики, черешню, чернику, землянику, клубнику, смородину, крыжовник, а среди овощей — зелёный горошек, огурец, редис, сельдерей, стручковую фасоль, салатную зелень, кабачок, а также добавить максимум свежей зелени.

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"В летнее время стоит ограничить продукты с высоким содержанием жира и сахара. Отдавайте предпочтение нежирным сортам мяса и рыбы. Сладости лучше заменить ягодами и фруктами. Вместо покупного сливочного мороженого рекомендую низкокалорийные домашние сорбеты", добавила Гусакова.

Отличным блюдом для жарких дней станут холодные супы. В них мало калорий, но они создают чувство сытости. Также не стоит забывать о питьевом режиме. При повышении температуры организм теряет много влаги, её необходимо восполнять. Для этого можно использовать несладкие домашние лимонады, натуральные соки, лучше овощные, обычную негазированную воду. Нутрициолог добавила, что июнь — отличное время для травяного чая. Добавленные свежие листья мыты, мелиссы, смородины, малины и другие садовые травы положительно влияют на иммунитет.

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Ранее врач-терапевт Елена Тихомирова перечислила калорийные фрукты и ягоды, которые нельзя есть диабетикам. В этих фруктах и ягодах высокое содержание углеводов — более десяти граммов на 100 граммов продукта.

Обложка ©

Unsplash

Ольга Годуненко
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