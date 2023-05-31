Нутрициолог назвала веские причины отказаться от кофе натощак

Многие россияне по утрам предпочитают пить кофе, так как этот напиток помогает взбодриться после сна. Но чаще всего его пьют натощак, что чревато заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Об этом сообщила нутрициолог Ольга Панова.

"Самая распространенная и самая вредная привычка любителей кофе — это пить его на голодный желудок утром. Для многих из них завтрак равен чашке кофе. Это большая ошибка", — рассказала Панова в интервью радио Sputnik.

Кофе способствует выработке кортизола, а утром на голодный желудок у нас в крови он и так на высоком уровне. Поэтому ситуативно нас это бодрит, но при постоянном употреблении напитка натощак может появится повышенная тревожность. Кроме того, добавила специалист, при этом раздражаются стенки желудка. Нутрициолог рекомендовала пить его только после еды, так как снизит уровень выработки гормона стресса.

"Когда мы пьём кофе на голодный желудок, мы ещё добавляем этого гормона. Это нас бодрит, но те, кто постоянно так делают, всегда страдают определённой тревожностью, беспокойством. И дополнительно семимильными шагами идут к тому, чтобы заработать болезни желудка", — предупредила Панова.