"Забивает рецепторы": Парфюмер развеяла популярный миф о кофе при выборе духов
Парфюмер Мария Ушакова опровергла миф об эффективности кофе при выборе духов
Магазины косметики на полках с духами непременно размещают баночки с кофейными зёрнами, чтобы "перебить" предыдущий аромат. Парфюмер бренда Pure Sense Мария Ушакова в беседе с "Мослентой" рассказала, поможет ли этот популярный метод в выборе аромата.
Оказывается, кофе не даёт рецепторам отдохнуть, а лишь забивает их. По словам эксперта, после трёх-четырёх ароматов лучше попить обычной негазированной воды либо выйти на свежий воздух. Профессионалы также иногда нюхают чистую кожу — собственный локоть.
Также специалист подчеркнула, что люди не правы, называя синтетическую парфюмерию плохой: без синтетических составляющих современно звучащий парфюм невозможен.
Ранее эксперт раскрыл, какой парфюм пахнет дорого и сексуально. Кроме того, он призвал отказаться от цветочных ароматов весной, ведь это слишком банально.
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