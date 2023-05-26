"Забивает рецепторы": Парфюмер развеяла популярный миф о кофе при выборе духов

Магазины косметики на полках с духами непременно размещают баночки с кофейными зёрнами, чтобы "перебить" предыдущий аромат. Парфюмер бренда Pure Sense Мария Ушакова в беседе с "Мослентой" рассказала, поможет ли этот популярный метод в выборе аромата.

Оказывается, кофе не даёт рецепторам отдохнуть, а лишь забивает их. По словам эксперта, после трёх-четырёх ароматов лучше попить обычной негазированной воды либо выйти на свежий воздух. Профессионалы также иногда нюхают чистую кожу — собственный локоть.

Также специалист подчеркнула, что люди не правы, называя синтетическую парфюмерию плохой: без синтетических составляющих современно звучащий парфюм невозможен.