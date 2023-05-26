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25 мая, 23:58

"Забивает рецепторы": Парфюмер развеяла популярный миф о кофе при выборе духов

Парфюмер Мария Ушакова опровергла миф об эффективности кофе при выборе духов

Магазины косметики на полках с духами непременно размещают баночки с кофейными зёрнами, чтобы "перебить" предыдущий аромат. Парфюмер бренда Pure Sense Мария Ушакова в беседе с "Мослентой" рассказала, поможет ли этот популярный метод в выборе аромата.

Оказывается, кофе не даёт рецепторам отдохнуть, а лишь забивает их. По словам эксперта, после трёх-четырёх ароматов лучше попить обычной негазированной воды либо выйти на свежий воздух. Профессионалы также иногда нюхают чистую кожу — собственный локоть.

Также специалист подчеркнула, что люди не правы, называя синтетическую парфюмерию плохой: без синтетических составляющих современно звучащий парфюм невозможен.

Ваниль – на свидание, шипровые – на вечеринку: Какой парфюм "надевать" на разные случаи жизни

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Ранее эксперт раскрыл, какой парфюм пахнет дорого и сексуально. Кроме того, он призвал отказаться от цветочных ароматов весной, ведь это слишком банально.

Обложка ©

Unsplash

Лариса Сафронова
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