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3 марта, 12:14

Эксперт раскрыл, какой парфюм пахнет дорого и сексуально

Эксперт Волков: Наиболее сексуально пахнут духи с нотами белых цветов и розового перца

Существует масса духов, которые могут пахнуть по-настоящему дорого или сексуально за счёт своего состава. О том, из чего складываются подобные ароматы, "Газете.ru" рассказал директор по развитию проекта авторской парфюмерии и косметики Molecule Илья Волков.

"Дорого всегда звучат смолы: ладан, бензоин, толуанский бальзам и янтарное масло, а также кожаные и древесные ноты", — отметил эксперт.

А вот духи с нотами белых цветов, амбры, мускуса и розового перца будут пахнуть сексуально. Кроме того, Волков призвал отказаться от цветочных ароматов весной, ведь это слишком банально. Куда интереснее будет попробовать духи с древесными ароматами или нотами экзотических фруктов.

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Артур Белкин
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