Нутрициолог рассказал, почему лучше не выбрасывать кожуру от граната
Нутрициолог Стрельников: Кожура граната снижает холестерин и улучшает работу ЖКТ
В кожуре граната содержится большое количество полезных веществ, благодаря чему её можно смело применять для профилактики и лечения многих заболеваний. Об этом рассказал нутрициолог Кирилл Стрельников.
"Одно из самых важных свойств гранатовых корок — способность снижать уровень холестерина в крови. Они содержат флавоноиды, которые помогают избежать отложения на стенках кровеносных сосудов. Регулярное употребление кожуры может помочь снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний", — отметил специалист в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".
Кроме того, в кожуре граната есть полезные волокна, которые способствуют пищеварению. Плод богат витамином С и антиоксидантами, что важно в период заболеваний. При этом нутрициолог предупредил, что гранат является аллергенным, поэтому перед употреблением его в пищу необходимо убедиться, что реакции не будет.
Ранее врач-терапевт Елена Тихомирова назвала калорийные фрукты и ягоды, которые нельзя есть диабетикам. Всё из-за высокого содержания в них углеводов — более 10 граммов на 100 граммов продукта.
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