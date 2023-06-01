Нутрициолог рассказал, почему лучше не выбрасывать кожуру от граната

В кожуре граната содержится большое количество полезных веществ, благодаря чему её можно смело применять для профилактики и лечения многих заболеваний. Об этом рассказал нутрициолог Кирилл Стрельников.

"Одно из самых важных свойств гранатовых корок — способность снижать уровень холестерина в крови. Они содержат флавоноиды, которые помогают избежать отложения на стенках кровеносных сосудов. Регулярное употребление кожуры может помочь снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний", — отметил специалист в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".

Кроме того, в кожуре граната есть полезные волокна, которые способствуют пищеварению. Плод богат витамином С и антиоксидантами, что важно в период заболеваний. При этом нутрициолог предупредил, что гранат является аллергенным, поэтому перед употреблением его в пищу необходимо убедиться, что реакции не будет.