Нутрициолог назвала продукты, повышающие гемоглобин

Нормализовать уровень гемоглобина в крови помогут не только специальные препараты, но и правильное питание. Важно употреблять продукты, богатые железом и витаминами группы C. В первую очередь стоит обратить внимание на красное мясо, особенно на говядину и ягнёнка, которые содержат железо. В день стоит употреблять не менее 100 граммов. Об этом в беседе с Лайфом рассказала нутрициолог, фитнес-тренер Инна Аминова.

Нутрициолог, фитнес-тренер Инна Аминова. Фото © Предоставлено LIFE

"Орехи и семена богаты железом, магнием и другими важными минералами. Кедровые орешки, грецкие орехи, миндаль, семена подсолнечника и тыквы могут быть включены в рацион на каждый день", — добавила она.

Повысить уровень гемоглобина могут также определённые фрукты и овощи. Цитрусовые, клубника, шиповник, киви, болгарский перец, а также брокколи, шпинат и свёкла — мимо этих продуктов проходить точно не стоит. Не надо забывать и про зерновые культуры, особенно про овсянку и гречку.

"Однако стоит помнить, что все продукты нужно употреблять в разумных количествах, идеальное количество можно уточнить у диетолога. Также стоит отметить, что, если у вас есть сомнения в своём здоровье, важно обратиться к врачу, чтобы он провёл необходимый анализ и назначил подходящее лечение", — заключила Аминова.