Россиянам рассказали, как снизить уровень нитратов в потребляемых продуктах

Многих пугает слово "нитраты". Так называют азотные удобрения, часто использующиеся в сельском хозяйстве для способствования роста овощей и фруктов. О том, опасны ли нитраты для организма и насколько надёжны показания нитратомеров, телеканал "Санкт-Петербург" узнал у экспертов.

Накопившись в избыточном количестве, нитраты меняют свою форму и становятся нитритами. А вот они уже пагубно влияют на кроветворение в организме, блокируя синтез гемоглобина, из-за чего он и меняет своё устройство и становится метгемоглобином, что приводит к гипоксии организма. Гипоксией называют недостаток поступающего к клеткам кислорода, рассказала нутрициолог-диетолог Антонина Музыченко.

На глазок переизбыток нитратов в продукте определить вряд ли получится. Для этого есть бытовые тестеры нитратов, но возникает вопрос к их точности.

"Что касается бытовых нитратомеров, то это больше похоже на маркетинговый ход, на игрушку, которую рекламируют особо боязливым покупателям различные компании с целью сбыть свой весьма не дешёвый товар. У него очень большая погрешность — 10–20 миллиграммов на килограмм разброс. Самый точный метод — это, конечно, в аккредитованной лаборатории. На исследование продукции овощной на нитраты у лаборанта уходит не менее часа. При этом исследуются различные параметры, в том числе и влажность", — объяснил председатель организации "Общественный контроль" Всеволод Вишневецкий.

Обычно этот прибор просто замеряет количество солей, содержащихся в продукте, так что особо надеяться на его показания не следует, добавил Вишневецкий.

Содержание нитратов в продуктах можно снизить. Самым простым способом будет очистка от кожуры.

"Рекомендуется их тщательно промывать, а лучше замачивать на 15–20 минут в солевом растворе. Основное количество нитратов накапливается в черенке овощей и в части, которая соприкасается с землёй. Рекомендуется счищать кожу, особенно несезонных овощей и фруктов", — советует Антонина Музыченко.

Ещё можно следить за дневным потреблением продуктов с содержанием нитратов, среднесуточная норма — 450 миллиграммов. К примеру, в килограмме клубники будет не более 100 миллиграммов нитратов. В килограмме огурцов — до 250 миллиграммов. Иначе говоря, чтобы превысить норму, нужно будет съесть более двух килограммов огурцов за день.

Нитраты — постоянно присутствующий в организме компонент, но они в нём не скапливаются, как утверждают распространённые заблуждения. Соблюдая меру, овощи и фрукты можно есть без опасений, главное — не забывать промывать их водой.