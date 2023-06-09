10+ продуктов, которые спасут кожу от прыщей, дряблости и старости

Чтобы ваша кожа всегда хорошо выглядела, вовсе не обязательно тратить огромные суммы на дорогостоящую косметику или услуги специалиста. Куда более важно правильное питание. Вот несколько продуктов, которые обязательно должны быть в вашем рационе, если хотите избавиться от прыщей и морщин на лице.

1. Мясо и рыба

Мясо и рыба — одни из главных источников белка и коллагена. Фото © Freepik / atlascompany

Со временем в организме человека всё меньше вырабатывается таких веществ, как коллаген и белок. Из-за этого кожа тускнеет и появляются первые морщины. Поэтому так важно есть больше протеина. Он содержится в мясе и рыбе, бульонах на их основе. А рыба ещё содержит омега-3 жирные кислоты, которые дополнительно питают и увлажняют кожу.

2. Мясо индейки

Не менее полезно и мясо птицы, особенно индейки. В нём содержится селен, цинк и полезные насыщенные жиры. Белок укрепляет мышцы, их необходимо держать в тонусе ради здоровой кожи. Если вы худеете, то белка необходимо есть больше, так удастся сократить количество растяжек, которые могут появиться. Плюс ко всему цинк уменьшает возможность возникновения угрей.

3. Зелёные листовые овощи

Какие овощи помогут поддерживать молодость и красоту кожи? Зелёные листовые овощи. Фото © Фото © Freepik / ojosujono96

В продуктах вроде капусты, брокколи, шпината и других содержится много хлорофилла. Он защищает кожу от УФ-излучения и свободных радикалов, которые вызывают её преждевременное старение. Чем выше за день ваша физическая активность, тем больше должны быть порции.

4. Ягоды

Черника, голубика и другие ягоды очень полезны для кожи. В них есть антиоксиданты и флавоноиды, которые помогают сохранить упругость тканей и бороться со стрессом. Ещё одной крайне полезной ягодой является ананас. В нём большое количество бромелаина, обладающего противовоспалительным эффектом. Но даже те, что растут у вас в огороде, способствуют более быстрому обновлению клеток кожи, сохраняют её гладкость и красоту.

5. Авокадо

Половина авокадо в день — и ваша кожа будет выглядеть прекрасно. Фото © Freepik / pvproductions

Богатым источником коллагена за счёт витамина Е, а вместе с ним и здоровых жиров является авокадо. Если съедать в день половинку этого плода, то у вас никогда не появится акне, а кожа будет мягкой и бархатистой.

6. Цитрусы, курага, грибы

Это три главных источника витаминов А, С, D, которые крайне важны для здорового организма. С содержится в цитрусах — это сильный антиоксидант, он помогает победить свободные радикалы. В кураге можно найти витамин А, способствующий росту здоровых клеток и отшелушиванию мёртвых. В грибах большое количество витамина D, который нужен для усвоения кальция. При его нехватке человек выглядит старше.

7. Грецкие орехи

Чем полезны грецкие орехи? Фото © Freepik / stockking

Эти орехи не только очень вкусные, но и помогают добиться упругости кожи и её здоровья. А всё благодаря альфа-линоленовой кислоте. Она не даёт кожному покрову терять влагу и предотвращает воспалительные процессы. Четверти стакана в день этого продукта вполне достаточно. Но помните, что орехи весьма калорийны.

8. Оливки и оливковое масло

В оливках содержится ценнейший полифенол и другие нутриенты, которые защищают ДНК и выводят "плохой" холестерин. Не менее полезно и масло из них, оно абсолютно неаллергенно и избавляет от омертвевших клеток. С этими продуктами женщина будет чувствовать себя моложе.

9. Морепродукты

Обязательно ешьте раз в неделю морепродукты. Фото © Freepik

В морепродуктах — моллюсках, осьминогах, устрицах, омарах, кальмарах — большое содержание цинка. Он необходим для здоровья всего организма, а кожа станет эластичной и упругой. Поэтому один день в неделю надо ставить их в своё меню.

10. Тёмный шоколад

Именно в тёмных сортах присутствуют флавонолы. Они способны увеличивать приток крови к коже. При её хорошей микроциркуляции полезные вещества будут вовремя поступать в организм, а кожа начнёт просто сиять.