Вы точно всплакнёте от ностальгии, увидев эти 10 фото со съёмок любимых советских фильмов

Пересматривая в очередной раз какой-то любимый советский фильм, вам может вдруг стать интересно, как он был снят. Мы тоже любим пересматривать шедевры кинематографа СССР, особенно интересуясь процессом их создания. Поэтому собрали уникальные кадры со съёмочных площадок всеми известных фильмов Союза. Эти редкие моменты, запечатлевшие процесс подготовки актёров к выходу в кадр или создания очередного шедевра, обязательно вас удивят. Мы приглашаем вас предаться ностальгии и посмотреть на любимые советские фильмы под другим углом.