Вы точно всплакнёте от ностальгии, увидев эти 10 фото со съёмок любимых советских фильмов
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Накануне длинных выходных почему бы не вспомнить про любимые советские фильмы. Вдруг на досуге вам захочется пересмотреть любимое кино времён СССР — где-нибудь, скажем, на даче.
Пересматривая в очередной раз какой-то любимый советский фильм, вам может вдруг стать интересно, как он был снят. Мы тоже любим пересматривать шедевры кинематографа СССР, особенно интересуясь процессом их создания. Поэтому собрали уникальные кадры со съёмочных площадок всеми известных фильмов Союза. Эти редкие моменты, запечатлевшие процесс подготовки актёров к выходу в кадр или создания очередного шедевра, обязательно вас удивят. Мы приглашаем вас предаться ностальгии и посмотреть на любимые советские фильмы под другим углом.
1. "Место встречи изменить нельзя"
Режиссёр — Станислав Говорухин; сценарий — Аркадий Вайнер, Георгий Вайнер.
Съёмки фильма "Место встречи изменить нельзя". Фото © "Кинопоиск"
2. "Вий"
Режиссура — Георгий Кропачёв, Константин Ершов; сценарий — Георгий Кропачёв, Александр Птушко, Константин Ершов.
Съёмки фильма "Вий". Фото © "Кинопоиск"
3. "Иван Васильевич меняет профессию"
Режиссёр — Леонид Гайдай. Сценарий — Владлен Бахнов, Леонид Гайдай, Михаил Булгаков.
Съёмки фильма "Иван Васильевич меняет профессию". Фото © "Кинопоиск"
4. "Здравствуйте, я ваша тетя!"
Режиссёр — Виктор Титов. Сценарий — Виктор Титов, Брэндон Томас.
Съёмки фильма "Здравствуйте, я ваша тётя!" Фото © "Кинопоиск"
5. "Москва слезам не верит"
Режиссер — Владимир Меньшов. Сценарий — Валентин Черных.
Съёмки фильма "Москва слезам не верит". Фото © "Кинопоиск"
6. "Джентльмены удачи"
Режиссер — Александр Серый. Сценарий — Георгий Данелия, Виктория Токарева.
Съёмки фильма "Джентльмены удачи". Фото © "Кинопоиск"
7. "Гостья из будущего"
Режиссер — Павел Арсенов. Сценарий — Павел Арсенов, Кир Булычёв.
Съёмки фильма "Гостья из будущего". Фото © "Кинопоиск"
8. "12 стульев"
Режиссёр — Леонид Гайдай. Сценарий — Владлен Бахнов, Леонид Гайдай, Илья Ильф и др.
Съёмки фильма "12 стульев". Фото © "Кинопоиск"
9. "Одиноким предоставляется общежитие"
Режиссёр — Самсон Самсонов. Сценарий — Аркадий Инин.
Съёмки фильма "Одиноким предоставляется общежитие". Фото © "Кинопоиск"
10. "Афоня"
Режиссёр — Георгий Данелия. Сценарий — Александр Бородянский.
Съёмки фильма "Афоня". Фото © "Кинопоиск"
Удивительно, как из простых букв на бумаге в виде сценария, идеи режиссёра и актёрской игры на свет появляются настоящие вселенные. Всё же умели снимать кино в СССР!
"Кинопоиск" / Съёмки фильма "Москва слезам не верит"